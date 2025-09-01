بنك ABC يواصل ريادته في التمويل المستدام محققًا تمويلات بلغت ٢.٨ مليار دولار أمريكي لدعم الدول الناشئة

وطنا اليوم:أرسى بنك ABC معيارًا جديدًا في مجال التمويل المستدام عبر حشد حزمة تمويلات مستدامة بقيمة ٢.٨ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٤، وتم توجيه ٨٦٪ منها إلى الأسواق الناشئة المنتشرة في البرازيل وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وهي المناطق الأكثر حاجةً للدعم في مواجهة تحديات المناخ والتنمية.

ومن خلال انتشاره العالمي، يقود البنك مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم النمو الشامل، مرسخًا بذلك مكانته كبنك المستقبل الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال السيد/ صائل الوعري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC: “يؤكد هذا الإنجاز قدرة بنك ABC على توجيه رأس المال نحو غاية واضحة، بما يساهم في دفع عجلة النمو المستدام والشامل.”

وفي تقدير لأدواره الكبيرة، حصد بنك ABC جائزة “أفضل بنك للتمويل المستدام في البحرين لعام ٢٠٢٥” من مجلة يوروموني، مما يُمثِّل حافزًا له لتسريع وتيرة التقدم في تنفيذ إستراتيجية الاستدامة التي تتجلى في زيادة الاستثمار في المشاريع المجتمعية، وإطلاق برنامج تدريبي عالمي في مجال الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لفرق خدمة العملاء، إلى جانب تطبيق إطار عمل شامل لتقييم مخاطر الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة للعملاء بهدف تعزيز ممارسات الإقراض ودعم العملاء والشركات ذوي الانبعاثات المرتفعة في مسيرة تحولهم.

وفي هذا الإطار، قال السيد/ الوعري: “إن التعاون هو أساس أي تقدم، ونحن نتعاون مع عملائنا والجهات الرقابية والمستثمرين والمجتمعات من أجل إيجاد حلول مثمرة تُحقق أثرًا مستدامًا يمتد عبر شبكتنا العالمية وخارجها”.

للمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على تقرير “افصاحات الاستدامة لمجموعة بنك ABC لعام ٢٠٢٤” عبر موقعنا الإلكتروني: bank-abc.com.