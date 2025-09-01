بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

بنك ABC يواصل ريادته في التمويل المستدام محققًا تمويلات بلغت ٢.٨ مليار دولار أمريكي لدعم الدول الناشئة

38 ثانية ago
بنك ABC يواصل ريادته في التمويل المستدام محققًا تمويلات بلغت ٢.٨ مليار دولار أمريكي لدعم الدول الناشئة

وطنا اليوم:أرسى بنك ABC معيارًا جديدًا في مجال التمويل المستدام عبر حشد حزمة تمويلات مستدامة بقيمة ٢.٨ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٤، وتم توجيه ٨٦٪ منها إلى الأسواق الناشئة المنتشرة في البرازيل وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وهي المناطق الأكثر حاجةً للدعم في مواجهة تحديات المناخ والتنمية.
ومن خلال انتشاره العالمي، يقود البنك مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم النمو الشامل، مرسخًا بذلك مكانته كبنك المستقبل الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال السيد/ صائل الوعري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC: “يؤكد هذا الإنجاز قدرة بنك ABC على توجيه رأس المال نحو غاية واضحة، بما يساهم في دفع عجلة النمو المستدام والشامل.”
وفي تقدير لأدواره الكبيرة، حصد بنك ABC جائزة “أفضل بنك للتمويل المستدام في البحرين لعام ٢٠٢٥” من مجلة يوروموني، مما يُمثِّل حافزًا له لتسريع وتيرة التقدم في تنفيذ إستراتيجية الاستدامة التي تتجلى في زيادة الاستثمار في المشاريع المجتمعية، وإطلاق برنامج تدريبي عالمي في مجال الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لفرق خدمة العملاء، إلى جانب تطبيق إطار عمل شامل لتقييم مخاطر الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة للعملاء بهدف تعزيز ممارسات الإقراض ودعم العملاء والشركات ذوي الانبعاثات المرتفعة في مسيرة تحولهم.
وفي هذا الإطار، قال السيد/ الوعري: “إن التعاون هو أساس أي تقدم، ونحن نتعاون مع عملائنا والجهات الرقابية والمستثمرين والمجتمعات من أجل إيجاد حلول مثمرة تُحقق أثرًا مستدامًا يمتد عبر شبكتنا العالمية وخارجها”.
للمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على تقرير “افصاحات الاستدامة لمجموعة بنك ABC لعام ٢٠٢٤” عبر موقعنا الإلكتروني: bank-abc.com.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:28

انخفاض معدل البطالة بين الذكور في الأردن

10:19

الأمن يحذر من تقديم خدمة العمل مقابل الأجر قبل الحصول على التراخيص

10:10

سماء المملكة على موعد مع خسوف كلي نادر للقمر

09:59

الجيش يحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات

09:54

بولتون يقرع ناقوس الخطر: لبنان رهينة حزب الله والوقت ينفد

09:49

كذبت بشأن عمرها .. أسطورة هوليوود تُمنع من دخول البيت الأبيض

09:44

القبض على شخص استعرض بإطلاق عيارات نارية ومخالفات مرورية

09:41

عشرات الشهداء في قصف للمستشفيات ونسف للمنازل في غزة

09:36

الأسواق الحرة الأردنية تشارك في معرض دمشق الدولي لتعزيز حضورها الإقليمي

09:30

أمريكا توسع قيود التأشيرات للفلسطينيين

09:26

ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر في أفغانستان إلى 622 قتيلاً

09:19

رسائل من مدرسة الحياة

وفيات
وفيات الأحد 31-8-2025وفيات الجمعة 29-8-2025وفيات الخميس 28-8-2025وفيات الاربعاء 27-8-2025الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمن