الأمن يحذر من تقديم خدمة العمل مقابل الأجر قبل الحصول على التراخيص

الأمن يحذر من تقديم خدمة العمل مقابل الأجر قبل الحصول على التراخيص

وطنا اليوم:حذرت مديرية الأمن العام من تقديم اي خدمة أو عمل مقابل الأجر من خلال المركبة الخاصة.
ودعت مديرية الامن العام في منشور توعوي المواطنين إلى الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية قبل تقديم أي خدمة، تجنبا لمخالفة قانون السير تحت بند مخالفة “العمل مقابل الأجر”.
ونوهت إلى أن الالتزام بالقوانين والأنظمة واستخراج التراخيص اللازمة يعد جزءا من المواطنة الصالحة والمسؤولية اتجاه السلامة العامة للآخرين.


