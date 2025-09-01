بنك القاهرة عمان
الجيش يحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات

الجيش يحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر الاثنين، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع.
وجرى التعامل معها واسقاطها وضبط حمولتها داخل الأراضي الأردنية، بعد رصدها في موقعين مختلفين، من قبل قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة


