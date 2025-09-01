القبض على شخص استعرض بإطلاق عيارات نارية ومخالفات مرورية

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن العاملين في إدارة البحث الجنائي تابعوا مجموعة من الفيديوهات المتداولة، التي يظهر فيها شخص يستعرض إطلاق عيارات نارية من سلاح أوتوماتيكي، بالإضافة إلى فيديوهات تُظهر ارتكابه مخالفات مرورية خطرة، كالتشحيط والسير عكس الاتجاه.

وأكد الناطق الإعلامي أنه جرى تحديد هوية ذلك الشخص، وأُلقي القبض عليه، وضُبطت المركبة التي كانت بحوزته، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه، إضافة إلى حجز المركبة للمدة القانونية.

وشدد على عدم التهاون أو التغاضي عن مثل تلك السلوكيات والتصرفات السلبية، التي نبذها المجتمع وتؤثر على سلامة أفراده، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الحازمة بحق كل من يرتكب مثل هذه الأفعال، لضمان الردع له ولغيره مستقبلا.