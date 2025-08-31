ضبط حدث يقود مركبة دون ترخيص وبرفقته 5 طلاب في عمّان

وطنا اليوم:ضبطت إدارة السير صباح اليوم الأحد، حدثًا يبلغ من العمر 17 عامًا، أثناء قيادته مركبة دون الحصول على ترخيص قانوني، وبرفقته خمسة طلاب من فئات عمرية مختلفة، ضمن اختصاص العاصمة عمّان.

وفي التفاصيل، أوقفت إحدى الدوريات المرورية المركبة خلال واجبها الرسمي، وبعد التدقيق على وثائق السائق تبيّن أنه من مواليد عام 2008.

وجرى على الفور ضبط المركبة والسائق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، فيما تم تحويل المركبة إلى ساحة الحجز