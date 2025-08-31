ريم الجازي مديرا لإدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي الهاشمي

وطنا اليوم:تقرّر تعيين عطوفة السيدة ريم رمزي مشهور الجازي، مديرا لإدارة الإعلام والاتصال/ مكتب جلالة الملك، في الديوان الملكي الهاشمي اعتبارا من 31 آب 2025.

وعملت الجازي مديراً لإدارة الإعلام والاتصال في مكتب سمو ولي العهد في الديوان الملكي الهاشمي العامر منذ عام 2019.

وتمتلك خبرة عملية في مجال الاتصال والإعلام السياسي لأكثر من 20 عامًا، كما عملت سابقاً في عدد من المنظمات الدولية، منها الاتحاد الاوروبي وهيئة الإنقاذ الدولية.

الجازي حاصلة على درجة الماجستير في الإعلام السياسي، ودرجة البكالوريوس في العلوم السياسة، كما شاركت في عدد من الدورات المتخصصة في الإعلام السياسي والاتصال