العثور على جثة شاب وفرض طوق أمني في إربد

وطنا اليوم:فرضت الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا اليوم بالقرب محيط سرفيس الحي الشمالي المحاذي لشارع حكما بمدينة إربد بعد العثور على جثة شاب في الموقع داخل احد المحال التجارية

وهرعت إلى المكان فرق الدفاع المدني والأجهزة الأمنية حيث جرى تطويق المنطقة ومنع الاقتراب لحين الانتهاء من التحقيقات.

وبوشرت التحقيقات على الفور للوقوف على تفاصيل الحادثة وظروفها وأسبابها فيما تم تحويل الجثة للطب الشرعي لاستكمال الإجراءات القانونية.