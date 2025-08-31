بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

العثور على جثة شاب وفرض طوق أمني في إربد

31 أغسطس 2025
العثور على جثة شاب وفرض طوق أمني في إربد

وطنا اليوم:فرضت الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا اليوم بالقرب محيط سرفيس الحي الشمالي المحاذي لشارع حكما بمدينة إربد بعد العثور على جثة شاب في الموقع داخل احد المحال التجارية
وهرعت إلى المكان فرق الدفاع المدني والأجهزة الأمنية حيث جرى تطويق المنطقة ومنع الاقتراب لحين الانتهاء من التحقيقات.
وبوشرت التحقيقات على الفور للوقوف على تفاصيل الحادثة وظروفها وأسبابها فيما تم تحويل الجثة للطب الشرعي لاستكمال الإجراءات القانونية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:54

جسر الإنسانية: بين الصدق والخداع

22:25

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي أبو ربيحة والكرادشة والمناصير

21:21

المهارات الرقمية للصفوف الأساسية: خطوة استراتيجية تواجه تحديات بيداغوجية

20:34

ضبط حدث يقود مركبة دون ترخيص وبرفقته 5 طلاب في عمّان

20:27

افراح بني صخر .. الحمّـاد والجبور نسايب

20:12

نزع سلاح المقاومة العربية

20:09

توجه حكومي لإطلاق مشروع شامل يهدف إلى تجميل الفضاءات العامة

20:04

انتشار فيروس جديد شبيه بكورونا في غزة

19:51

قرارات مجلس الوزراء اليوم الاحد – تفاصيل

19:47

المجالي يبدأ أعماله ناطقا رسميا باسم وزارة الخارجية

19:15

الملكة رانيا العبدالله ايقونه وطنية خالدة للمرأة الأردنية العربية والنموذج والقدوة الرائدة.

19:14

رئيس الأعيان : طموحات الملك الوصول إلى الحكومات البرلمانية الحزبية البرامجية

وفيات
وفيات الأحد 31-8-2025وفيات الجمعة 29-8-2025وفيات الخميس 28-8-2025وفيات الاربعاء 27-8-2025الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمن