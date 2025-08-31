بنك القاهرة عمان
استهلاك الكهرباء في الأردن يرتفع 27% خلال 4 سنوات

31 أغسطس 2025
وطنا اليوم:سجل استهلاك الكهرباء في الأردن ارتفاعا بنسبة 26.6% خلال الفترة بين عامي 2020 و2024، ليرتفع من 18.4 ألف غيغاواط/ساعة إلى 23.3 ألف غيغاواط/ساعة، وفق بيانات رسمية.
واستحوذ قطاع المباني السكنية والحكومية على الحصة الأكبر من الاستهلاك، بارتفاع نسبته 21%، ليصل إلى 11.014 ألف غيغاواط/ساعة مشكّلًا قرابة 47% من الطلب الكلي.
وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة الطاقة،، أن القطاع التجاري سجل أعلى معدل نمو بنسبة 55%، بعدما ارتفع استهلاكه من 2.584 ألف غيغاواط/ساعة إلى 4.001 ألف غيغاواط/ساعة، ليصبح ثالث أكبر مستهلك بعد القطاعين السكني والصناعي.
أما القطاع الصناعي، فزاد استهلاكه بنسبة 35% ليبلغ 4.726 ألف غيغاواط/ساعة، لكنه استقر نسبيًا في العامين الأخيرين، في حين لم تتجاوز الزيادة في قطاع الزراعة وضخ المياه 10%، مسجلًا 3.147 ألف غيغاواط/ساعة.
ومنذ عام 2022، دخلت محطات شحن المركبات الكهربائية على خط الاستهلاك، لتسجل 27 غيغاواط/ساعة في 2024، بينما بقي استهلاك إنارة الشوارع شبه ثابت عند قرابة 377 غيغاواط/ساعة.
ويشار إلى أن وزارة الطاقة تعمل على مراجعة استراتيجيتها في إطار خطة قطاع الطاقة للأعوام 2025 – 2035.


