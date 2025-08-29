عطوة اعتراف بإطلاق النار على زوجة النائب السابق أبو سويلم

وطنا اليوم:توجهت جاهة كريمة مكونة من شيوخ ووجهاء عشائر العدوان – أبو عرابي بطلب عطوة اعتراف بإطلاق النار على زوجة النائب السابق موسى أبو سويلم.

وتاليا صك العطوة:

“توجهت جاهة كريمة مكونة من الشيوخ ووجهاء العشائر الموقعين أدناه إلى ديوان عشيرة “النجداوي” في صويلح، اليوم الجمعة الموافق 29/8/2025، وبعد التداول في حادثة إطلاق النار من قبل المدعو عامر خير محمود (من عشيرة السويلميين)، الموقوف على حساب هذه القضية، على زوجة النائب السابق، وإصابتها بعيار ناري في رأسها، والتي ترقد حاليًا على سرير الشفاء، حيث تكرّمت عشيرة النجداوي وجميع أبناء عشائر السلط بإعطاء عطوة عشائرية على الشروط التالية:

هذه العطوة هي عطوة إقرار واعتراف بالقتل العمد.

مدة هذه العطوة ثلاثة شهور من تاريخه.

يتعهد أصحاب الوجه (عشيرة أبو عرابي والعدوان) بأنه لن يتم توكيل محامٍ للجاني المدعو عامر خير المذكور.

يتعهد أصحاب الوجه (أبو عرابي والعدوان) بتحمل كامل تكاليف معالجة زوجة النائب السابق وإلى حين شفائها التام.

أن يتم إيقاع أقصى العقوبات (الإعدام) بحق الجاني.

يكون السيد زهير علي العسيري كفيلًا على هذا الصك.

ويكون السيد الدكتور سلطان توفيق أبو عرابي والنائب تيسير أبو عرابي كفلاء للوفاء على جميع شروط هذا الصك.

وعليه، فقد قرر الموقعون حسب الأصول.

ولا يسع الجاهة إلا أن تتقدم بوافر الشكر والعرفان لعشيرة النجداوي وجميع عشائر السلط على كرمهم وطيب العطوة العشائرية، وتقديم الشكر والعرفان لجلالة الملك ولأجهزتنا الأمنية وجميع المسؤولين”