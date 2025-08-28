النائب المعادات يطالب بإجراء فحص تعاطي المخدرات لطلبة الجامعات

وطنا اليوم:طالب النائب حكم المعادات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اشتراط فحص تعاطي المخدرات للقبول الجامعي في الجامعات الحكومية والخاصة وللطلبة القادمين من الخارج وتكرر إجراء الفحص بشكل دوري مطلع كل عام دارسي حتى انتهاء فترة الدراسة الجامعية.

ودعا المعادات في كتاب موجّه لرئيس الوزراء التنسيق مع وزارة التعليم العالي ومديرية مكافحة المخدرات في الأمن العام لتنفيذ الإجراءات معللاً ذلك للحفاظ على حياة وسلامة المجتمع.