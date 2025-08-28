بنك القاهرة عمان
النائب المعادات يطالب بإجراء فحص تعاطي المخدرات لطلبة الجامعات

4 ساعات ago
النائب المعادات يطالب بإجراء فحص تعاطي المخدرات لطلبة الجامعات

وطنا اليوم:طالب النائب حكم المعادات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اشتراط فحص تعاطي المخدرات للقبول الجامعي في الجامعات الحكومية والخاصة وللطلبة القادمين من الخارج وتكرر إجراء الفحص بشكل دوري مطلع كل عام دارسي حتى انتهاء فترة الدراسة الجامعية.
ودعا المعادات في كتاب موجّه لرئيس الوزراء التنسيق مع وزارة التعليم العالي ومديرية مكافحة المخدرات في الأمن العام لتنفيذ الإجراءات معللاً ذلك للحفاظ على حياة وسلامة المجتمع.


وفيات الخميس 28-8-2025وفيات الاربعاء 27-8-2025الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمنأردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025