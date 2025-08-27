بنك القاهرة عمان
مشوقة يسأل رئيس الوزراء عن إجراءات الرقابة والمحاسبة في مؤسسة الغذاء والدواء

34 ثانية ago
مشوقة يسأل رئيس الوزراء عن إجراءات الرقابة والمحاسبة في مؤسسة الغذاء والدواء

وطنا اليوم:استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور الأردني، والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

نص السؤال:

1. . ما هو الدور الرقابي الذي تقوم به المؤسسة العامة للغذاء والدواء على معامل صناعة الجبنة وبقية المصانع الغذائية في المملكة؟

2. هل تشمل الرقابة الدورية والتفتيشات جميع مناطق المملكة، بما فيها المناطق النائية والبعيدة، التي تنتشر فيها بعض المصانع والمعامل الغذائية الصغيرة، وكيف يتم مراقبتها؟

3. كم عدد الجولات التفتيشية التي نفذتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء خلال السنوات الثلاث الأخيرة على معامل ومصانع الألبان والجبنة؟ وما أبرز نتائجها؟

4. ما هي خطة المؤسسة لتحقيق الرقابة الفعلية في المناطق التي تكثر فيها المخالفات أو التي لا تصلها الزيارات التفتيشية بشكل منتظم؟

5. ما هي الإجراءات القانونية التي تُتخذ بحق المصانع والمعامل المخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة، وهل يتم إعلان نتائج الرقابة للرأي العام ضمانًا للشفافية؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

النائب المهندس

عـدنان مشـوقـه


