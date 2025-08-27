الملك: زيارة مثمرة لكازاخستان التي تشهد تقدما ملحوظا

وطنا اليوم:قال جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، “زيارة مثمرة لكازاخستان التي تشهد تقدما ملحوظا بقيادة فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف”.

وأضاف جلالته عبر حسابه على منصة “إكس”: “بحثنا فرص تعميق التعاون الاقتصادي وشهدنا تبادل اتفاقيات ثنائية كما لمسنا اهتمام القطاع الخاص في البلدين بالبناء على مخرجات منتدى الأعمال الأردني الكازاخستاني. جزيل الشكر لرئيس وشعب كازاخستان”

وعاد جلالة الملك عبدﷲ الثاني إلى أرض الوطن، الأربعاء، بعد زيارة دولة إلى جمهورية أوزبكستان، وزيارة رسمية إلى جمهورية كازاخستان