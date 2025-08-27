وفاة فتى بعيار ناري بالخطأ من قبل والده في عمان

وطنا اليوم:أكد مصدر أمني أن فتى يبلغ من العمر 12 عامًا فارق الحياة مساء الأربعاء، بعد إصابته بعيار ناري أطلقه والده عن طريق الخطأ أثناء وجودهما داخل منزلهما جنوب العاصمة عمّان.

وأوضح المصدر أن الطفل نُقل إلى المستشفى على الفور، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرًا بالإصابة البالغة التي لحقت به.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على والد الطفل المتوفى، كما تم ضبط السلاح الناري المستخدم في الحادثة. وأضاف أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على جميع ملابسات القضية.

وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة قضية الأسلحة النارية غير المرخصة في بعض المنازل، وما تسببه من مآسٍ اجتماعية بفعل الاستخدام الخاطئ أو غير المسؤول، لا سيما بين فئات الأطفال.

أكدت الجهات الأمنية أن القضية أُحيلت للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على أهمية التوعية المجتمعية بمخاطر الاحتفاظ بالأسلحة في المنازل، وتفعيل حملات الحد من انتشارها لحماية الأرواح