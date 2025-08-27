رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أبناء أهالي الرملة

العيسوي: الأردن بقيادة الملك صخرة صمود وراية ثابتة للقضايا الوطنية والقومية

المتحدثون: ثقتنا مطلقة بالقيادة الهاشمية وواجبنا حماية الوطن وأمنه

وطنا اليوم – التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، وفداً يمثل أهالي الرملة في الأردن، وذلك في الديوان الملكي الهاشمي.

واستهل العيسوي حديثه بالتأكيد على اعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني بالمواطن الأردني كركيزة أساسية للتنمية واستقرار الوطن.

وأشار العيسوي إلى حكمة القيادة الهاشمية ووعي الأردنيين، وأن الأردن بقيادة جلالته يشكّل صخرةً في مواجهة التحديات، وراية ثابتة لقضايا الحق والإنسانية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما أكد استمرار الدعم الأردني لغزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي، سياسيًا وإنسانيًا وإغاثيًا، من خلال قوافل المساعدات البرية والجوية، لتخفيف المعاناة عن أهل القطاع وتأكيد دور الأردن الفاعل والقيادي.

كما ألقى الضوء على جهود جلالة الملك في مسيرة التحديث والإصلاح على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشاد بدور الملكة رانيا العبدالله في تعزيز التعليم وتمكين المرأة، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في تمكين الشباب وجعلهم شركاء حقيقيين في بناء المستقبل، لا سيما من خلال برنامج خدمة العلم الذي أعلن سموه عن تفعيله مؤخرًا.

وأكد العيسوي أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي – والأجهزة الأمنية ستظل دائمًا درع الوطن وسياجه المنيع، وأن تماسك الجبهة الداخلية والالتفاف حول القيادة الهاشمية يمثل سر صمود الأردن واستقراره.

من جهتهم، عبّر وفد أهالي الرملة عن ثقتهم المطلقة بالقيادة الهاشمية الحكيمة وانتمائهم المخلص للوطن، مؤكدين أن الوفاء والانتماء للوطن قيادة وجيشاً ومؤسسات هو واجب مقدس.

وأشادوا بـمواقف الملك الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية، وغزة، والقدس الشريف، والمقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكدين أن الأردن بقيادة جلالته يظل الصخرة الثابتة والمدافع الأول عن الحقوق الوطنية والقومية.

وأوضح المتحدثون أنهم يحملون أرواحهم على أكفهم من أجل الوطن وقيادته ومؤسساته، مشددين على أن الأردن أرض الحشد والرباط، وأهله أبرار، وقيادته ملهمة وحكيمة.

كما عبّر الوفد عن استنكارهم لتصريحات رئيس وزراء الإسرائيلي التوسعية، مؤكدين أن الأردن دولة مؤسسات وقانون، تحترم الاتفاقيات الدولية، لكن يُبذل الغالي والنفيس دفاعا عن سيادته وأمنه واستقراره.