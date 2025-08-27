ما قصة خدمة كليك بلس الجديدة في الأردن

وطنا اليوم:قالت الرئيسة التنفيذية للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص “جوباك” مها البهو، إن الشركة ستطلق قريبا خدمة “كليك بلس” للحوالات العابرة للحدود تماشيا مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكدت البهو ، خلال الجلسات الحكومية لوضع البرنامج التنفيذي للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، أن التفاصيل المتعلقة بالخدمة الجديدة ستعلن لاحقا، مشيرة إلى أن “كليك بلس” ستتيح لمستخدميها إرسال واستقبال الحوالات المالية عبر الحدود من خلال تطبيقاتهم الهاتفية بشكل شخصي ومباشر.

وارتفعت قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر “كليك” لتصل إلى 1.86 مليار دينار خلال شهر تموز الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة بشهر حزيران الماضي الذي بلغت فيه القيمة 1.6 مليار دينار، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وتشير البيانات إلى تنفيذ قرابة 15.3 مليون حركة مسجلة الشهر الماضي، بارتفاع نسبته 16.9%، مقارنة بـ 13.9 مليون حركة خلال شهر حزيران.

ومنذ بداية العام الحالي، وصل عدد حركات “كليك” المنفذة خلال الأشهر السبعة الماضية إلى 85.97 مليون حركة، وبقيمة إجمالية بلغت 10.75 مليارات دينار.

و”كليك” هو أحدث نظام للدفع الفوري في الأردن، أطلقته “جوباك” في عام 2020، إذ يتيح النظام إرسال الأموال واستقبالها بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة في النظام ومن المحافظ الإلكترونية وإليها في الأردن بشكل فوري.