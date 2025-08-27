بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الاقتصاد الرقمي تدرس توفير خدمة الاستعلام عن نتائج التوجيهي عبر سند

15 ثانية ago
الاقتصاد الرقمي تدرس توفير خدمة الاستعلام عن نتائج التوجيهي عبر سند

وطنا اليوم:تدرس وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة توفير خدمة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة “التوجيهي” عبر تطبيق سند الحكومي.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات بعد لقائه ممثلي وسائل الإعلام في مقر وزارة الاتصال الحكومي إن الفكرة تدرس بهدف توفير الطريقة الأسهل على الطلبة وأولياء أمورهم.
وأضاف حول إمكانية ربط الرقم الوطني للطالب بحسابه المفعل على تطبيق سند بحيث تصل النتيجة بمجرد صدورها: “ندرس هذه الفكرة ونهدف للتخفيف على الطلبة وأولياء أمورهم لمعرفة نتيجة الثانوية العامة بأيسر وأسهل الطرق الإلكترونية ومنها سند”.
وتُعلن وزارة التربية والتعليم عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر للعام 2025، وذلك عبر الرابط الإلكتروني (http://tawjihi.jo).
يشار إلى هنالك موقع مخصص حاليا لنتائج الثانوية العامة يمكن من خلاله معرفة نتائج التوجيهي حال صدورها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:11

سائق متهور يقطع الإشارة حمراء ويتسبب بحادث نتج عنه 8 إصابات

10:08

همسة: حين يكون “صاحب وجه القط ” في حضرة الأسد

10:05

ترامب يشعل جدلاً قانونياً وسياسياً في العاصمة واشنطن

09:51

جغرافيا النار…خاصرة الأردن الملتهبة

09:49

حين تجتمع الكفاءة والأخلاق والمبادئ… ويكون الجزاء التهميش

09:47

بنك الإسكان يقدّم جلسة تثقيفية لطلبة جامعة الحسين التقنية حول الأمن السيبراني

09:44

فادي السمردلي يكتب: وهم النهضة الحزبية وتغيب دور الشباب

09:42

باكستان تستدعي الجيش لمواجهة الفيضانات المحتملة

09:38

منصة الطلبه الوافدين في وزارة التعليم العالي

09:28

لا تضيّع الفرصة ! تجربة تسوق معفاة من الرسوم بانتظار الزوار غير المقيمين في السوق الحرة – البوليفارد

09:26

عن أداء محفظة الاستثمارات السياحية لدى الضمان

09:22

سلاح الجو الملكي يفتح باب التقديم لبرنامج الدبلوم الهندسي وفني الطيران

وفيات
أردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025وفيات الأحد 24-8-2025ابراهيم شاه زاده في ذمة الله