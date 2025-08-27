الاقتصاد الرقمي تدرس توفير خدمة الاستعلام عن نتائج التوجيهي عبر سند

وطنا اليوم:تدرس وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة توفير خدمة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة “التوجيهي” عبر تطبيق سند الحكومي.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات بعد لقائه ممثلي وسائل الإعلام في مقر وزارة الاتصال الحكومي إن الفكرة تدرس بهدف توفير الطريقة الأسهل على الطلبة وأولياء أمورهم.

وأضاف حول إمكانية ربط الرقم الوطني للطالب بحسابه المفعل على تطبيق سند بحيث تصل النتيجة بمجرد صدورها: “ندرس هذه الفكرة ونهدف للتخفيف على الطلبة وأولياء أمورهم لمعرفة نتيجة الثانوية العامة بأيسر وأسهل الطرق الإلكترونية ومنها سند”.

وتُعلن وزارة التربية والتعليم عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر للعام 2025، وذلك عبر الرابط الإلكتروني (http://tawjihi.jo).

يشار إلى هنالك موقع مخصص حاليا لنتائج الثانوية العامة يمكن من خلاله معرفة نتائج التوجيهي حال صدورها.