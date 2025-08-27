سائق متهور يقطع الإشارة حمراء ويتسبب بحادث نتج عنه 8 إصابات

وطنا اليوم:أكـــد مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية تواصل جهود الإدارات المرورية على مدار الساعة لسحب وتفريغ حركة السير ورفع أية عوائق قد تؤثر على انسيابية الحركة المرورية .
مندوب إدارة الدوريات الخارجية قال في حديثه لإذاعة الأمن العام إن الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وقوية ولا عوائق تذكر على الطرق الخارجية خلال الفترة الصباحية.
وأشار إلى أنه تم ضبط عديد من المخالفات الخطرة أبرزها ضبط مخالفات استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة والتجاوزات الخاطئة ومخالفات المسارب وقطع الإشارة الضوئية حمراء وضبط عدد من السرعات العالية حيث تم ضبط مركبة تسير بسرعة 100-215 كلم / س على طريق الأزرق الزرقاء وتم إجراء اللازم
من جانبه قال مندوب إدارة السير، إنه تم التعامل خلال الفترة الصباحية مع بعض التعطيلات اللحظية بشكل فوري دون أن يكون لها أي تأثير على انسيابية الحركة المرورية.
وأضاف أنه تم التعامل خلال الساعات الماضية مع حادث تصادم ما بين 3 مركبات نتج عن الحادث 8 إصابات وعلل سبب الحادث بارتكاب مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية حمراء من قبل احدى السيارات
ودعــا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بقواعد وأولويات المرور والسرعات المقررة والابتعاد عن المخالفات الخطرة والابتعاد عن مشتتات الانتباه أثناء القيادة للمحافظة على انسيابية حركة السير وللمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك مؤكدين الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمحتاجيها على خلال الأربع وعشرين ساعة
