سائق متهور يقطع الإشارة حمراء ويتسبب بحادث نتج عنه 8 إصابات

وطنا اليوم:أكـــد مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية ‏تواصل جهود الإدارات المرورية ‏‏‏‏على مدار ‏الساعة لسحب وتفريغ حركة السير ‏ورفع أية عوائق قد تؤثر على ‏‏انسيابية الحركة ‏المرورية .‏

مندوب إدارة الدوريات الخارجية قال في حديثه لإذاعة الأمن العام إن الطرق الخارجية تشهد ‏حركة سير نشطة وقوية ولا عوائق تذكر على الطرق الخارجية خلال الفترة ‏الصباحية.

وأشار إلى أنه تم ضبط عديد من المخالفات الخطرة ‏أبرزها ضبط مخالفات ‏استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة والتجاوزات الخاطئة ومخالفات المسارب وقطع ‏الإشارة الضوئية حمراء وضبط عدد من السرعات العالية حيث تم ضبط مركبة ‏تسير بسرعة 100-215 كلم / س على طريق الأزرق الزرقاء وتم إجراء اللازم ‏‏

من جانبه قال مندوب إدارة السير، إنه تم التعامل خلال الفترة الصباحية مع ‏بعض التعطيلات اللحظية بشكل فوري دون أن يكون لها أي تأثير على انسيابية ‏الحركة المرورية.‏

وأضاف أنه تم التعامل خلال الساعات الماضية مع حادث تصادم ما بين 3 ‏مركبات نتج عن الحادث 8 إصابات وعلل سبب الحادث بارتكاب مخالفة تجاوز ‏الإشارة الضوئية حمراء من قبل احدى السيارات

ودعــا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية المواطنين إلى ضرورة الالتزام ‏‏بقواعد ‏‏‏‏‏‏‏وأولويات ‏‏‏‏‏‏‏‏المرور والسرعات المقررة والابتعاد عن المخالفات الخطرة ‏‏‏‏‏‏‏‏‏والابتعاد ‏‏‏عن ‏‏‏‏‏مشتتات الانتباه أثناء القيادة للمحافظة على انسيابية حركة السير ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وللمحافظة على ‏‏‏‏‏سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏على رقم الطوارئ ‏‏‏‏‏الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك مؤكدين الجاهزية ‏‏‏‏‏‏التامة ‏‏‏‏‏‏لتقديم المساعدة ‏‏‏‏‏لمحتاجيها على خلال الأربع وعشرين ساعة