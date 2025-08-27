بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

سائق متهور يقطع الإشارة حمراء ويتسبب بحادث نتج عنه 8 إصابات

20 ثانية ago
سائق متهور يقطع الإشارة حمراء ويتسبب بحادث نتج عنه 8 إصابات

وطنا اليوم:أكـــد مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية ‏تواصل جهود الإدارات المرورية ‏‏‏‏على مدار ‏الساعة لسحب وتفريغ حركة السير ‏ورفع أية عوائق قد تؤثر على ‏‏انسيابية الحركة ‏المرورية .‏
مندوب إدارة الدوريات الخارجية قال في حديثه لإذاعة الأمن العام إن الطرق الخارجية تشهد ‏حركة سير نشطة وقوية ولا عوائق تذكر على الطرق الخارجية خلال الفترة ‏الصباحية.
وأشار إلى أنه تم ضبط عديد من المخالفات الخطرة ‏أبرزها ضبط مخالفات ‏استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة والتجاوزات الخاطئة ومخالفات المسارب وقطع ‏الإشارة الضوئية حمراء وضبط عدد من السرعات العالية حيث تم ضبط مركبة ‏تسير بسرعة 100-215 كلم / س على طريق الأزرق الزرقاء وتم إجراء اللازم ‏‏
من جانبه قال مندوب إدارة السير، إنه تم التعامل خلال الفترة الصباحية مع ‏بعض التعطيلات اللحظية بشكل فوري دون أن يكون لها أي تأثير على انسيابية ‏الحركة المرورية.‏
وأضاف أنه تم التعامل خلال الساعات الماضية مع حادث تصادم ما بين 3 ‏مركبات نتج عن الحادث 8 إصابات وعلل سبب الحادث بارتكاب مخالفة تجاوز ‏الإشارة الضوئية حمراء من قبل احدى السيارات
ودعــا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية المواطنين إلى ضرورة الالتزام ‏‏بقواعد ‏‏‏‏‏‏‏وأولويات ‏‏‏‏‏‏‏‏المرور والسرعات المقررة والابتعاد عن المخالفات الخطرة ‏‏‏‏‏‏‏‏‏والابتعاد ‏‏‏عن ‏‏‏‏‏مشتتات الانتباه أثناء القيادة للمحافظة على انسيابية حركة السير ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وللمحافظة على ‏‏‏‏‏سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏على رقم الطوارئ ‏‏‏‏‏الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك مؤكدين الجاهزية ‏‏‏‏‏‏التامة ‏‏‏‏‏‏لتقديم المساعدة ‏‏‏‏‏لمحتاجيها على خلال الأربع وعشرين ساعة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:08

همسة: حين يكون “صاحب وجه القط ” في حضرة الأسد

10:05

ترامب يشعل جدلاً قانونياً وسياسياً في العاصمة واشنطن

09:51

جغرافيا النار…خاصرة الأردن الملتهبة

09:49

حين تجتمع الكفاءة والأخلاق والمبادئ… ويكون الجزاء التهميش

09:47

بنك الإسكان يقدّم جلسة تثقيفية لطلبة جامعة الحسين التقنية حول الأمن السيبراني

09:44

فادي السمردلي يكتب: وهم النهضة الحزبية وتغيب دور الشباب

09:42

باكستان تستدعي الجيش لمواجهة الفيضانات المحتملة

09:38

منصة الطلبه الوافدين في وزارة التعليم العالي

09:28

لا تضيّع الفرصة ! تجربة تسوق معفاة من الرسوم بانتظار الزوار غير المقيمين في السوق الحرة – البوليفارد

09:26

عن أداء محفظة الاستثمارات السياحية لدى الضمان

09:22

سلاح الجو الملكي يفتح باب التقديم لبرنامج الدبلوم الهندسي وفني الطيران

09:14

مقتل 6 من أفراد الجيش السوري في هجوم للاحتلال على ريف دمشق

وفيات
أردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025وفيات الأحد 24-8-2025ابراهيم شاه زاده في ذمة الله