القبض على شخص قتل آخر وابنه وأصاب زوجته في أبو نصير

45 ثانية ago
وطنا اليوم:قال الناطق باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغًا ورد مساء الثلاثاء، بقيام أحد الأشخاص بإطلاق النار باتجاه شخص وزوجته وابنه في أثناء وجودهم في منطقة أبو نصير شماليّ العاصمة عمّان، مما أدى إلى وفاة الأب وابنه، وإصابة الزوجة، وهي بحالة سيئة.
وأكد الناطق الإعلامي أنه جرى، فور تلقي البلاغ، تحديد مطلق النار، الذي تبين أنه من ذوي القربى بالمجنيّ عليهم، وقام بتسليم نفسه، وضبط السلاح الناري المستخدم، وما زالت التحقيقات جارية


