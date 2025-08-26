بنك القاهرة عمان
رئيس عمّان الأهلية يستقبل وفداً مصرياً لبحث التعاون الأكاديمي

26 أغسطس 2025
وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة عمّان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، والدكتورة نيفين مستشار وزير التعليم العالي المصري، وذلك بحضور عميد كلية العلوم الطبية الأستاذ الدكتور غالب عريقات، ومدير دائرة القبول والتسجيل السيد محمد القعقاع.
وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعات الأردنية والمصرية، وسبل تبادل الخبرات وتطوير البرامج المشتركة بما يسهم في تعزيز مسيرة التعليم العالي وخدمة الطلبة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص على توطيد العلاقات الأردنية المصرية في المجال التعليمي والبحثي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تخدم البلدين الشقيقين.


