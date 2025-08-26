بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

وفاة و4 إصابات بحادث تصادم مروّع قرب جسر أبو علندا

26 أغسطس 2025
وفاة و4 إصابات بحادث تصادم مروّع قرب جسر أبو علندا

وطنا اليوم:لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون بجروح ورضوض متفرقة في حادث سير مأساوي، الإثنين،على الطريق الواقع بين جسر أبو علندا وجسر المرسيدس في العاصمة عمّان، حيث كان تجاوز السرعة المقررة السبب المباشر في هذه الفاجعة.
وصرح مصدر أمني في إدارة السير المركزية أن الحادث، الذي وقع في أحد أكثر الشوارع حيوية شرق العاصمة، نتج عن فقدان السيطرة على إحدى المركبات بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى سلسلة من الاصطدامات العنيفة.

تفاصيل الحادث المأساوي
بحسب التحقيقات الأولية التي أجرتها كوادر السير في الموقع، فإن الحادث وقع بالتسلسل التالي:
الاصطدام الأول: قامت مركبة مسرعة بالاصطدام بمركبة أخرى كانت تسير على نفس الطريق.
فقدان السيطرة: نتيجة لقوة الاصطدام الأول، انحرفت إحدى المركبتين بشكل كبير عن مسارها.
اصطدامات متتالية: اصطدمت المركبة المنحرفة بمركبة ثالثة كانت متوقفة على جانب الطريق، قبل أن ينتهي بها المطاف بالارتطام بعامود إنارة، مما تسبب في أضرار جسيمة.

استجابة فورية ونقل المصابين
فور تلقي البلاغ، تحركت كوادر الدفاع المدني وشرطة السير إلى موقع الحادث، حيث عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في الموقع.
وتم إخلاء حالة الوفاة ونقل المصابين الأربعة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث وصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.
وقد عملت فرق السير على إزالة آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور التي تعطلت جزئيًا.

تحذيرات متكررة من مخاطر السرعة
فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا مفصلًا للوقوف على كافة ملابسات الحادث.
وتجدد إدارة السير تحذيراتها الدائمة للسائقين بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق، خاصة في المناطق الحيوية والمأهولة، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المأساوية التي تودي بحياة الأبرياء وتتسبب في خسائر فادحة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:14

البدور: 10 فرق تعمل لتجهيز مستشفى الأميرة بسمة الجديد

19:11

رئيس كازاخستان يستقبل الملك لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نزارباييف

19:06

الأشغال والصحة: خطط لتسريع تنفيذ 57 مشروعا صحيا بقيمة 157 مليون دينار

19:03

إلغاء المحددات على الرحلات الجوية بين الأردن وأوزبكستان

16:56

الملك: حريصون على توسيع شراكة الأردن مع أوزبكستان لخدمة شعبينا

16:51

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

16:49

بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب المعونة

15:59

ارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 405%

15:53

العموش يكشف: النسور وعدني بالتمويل والنجاح في انتخابات 1997

15:45

الأمن العام يكشف تفاصيل مقتل فتاة خنقاً في عمّان

15:41

إحالة 3 مخالفات وثقها ديوان المحاسبة إلى مكافحة الفساد والنائب العام

15:32

نفاع: نجاح أي مشروع قانون يحتاج إلى مهارات وكسب التأييد

وفيات
أردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025وفيات الأحد 24-8-2025ابراهيم شاه زاده في ذمة الله