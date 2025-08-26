وفاة و4 إصابات بحادث تصادم مروّع قرب جسر أبو علندا

وطنا اليوم:لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون بجروح ورضوض متفرقة في حادث سير مأساوي، الإثنين،على الطريق الواقع بين جسر أبو علندا وجسر المرسيدس في العاصمة عمّان، حيث كان تجاوز السرعة المقررة السبب المباشر في هذه الفاجعة.

وصرح مصدر أمني في إدارة السير المركزية أن الحادث، الذي وقع في أحد أكثر الشوارع حيوية شرق العاصمة، نتج عن فقدان السيطرة على إحدى المركبات بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى سلسلة من الاصطدامات العنيفة.

تفاصيل الحادث المأساوي

بحسب التحقيقات الأولية التي أجرتها كوادر السير في الموقع، فإن الحادث وقع بالتسلسل التالي:

الاصطدام الأول: قامت مركبة مسرعة بالاصطدام بمركبة أخرى كانت تسير على نفس الطريق.

فقدان السيطرة: نتيجة لقوة الاصطدام الأول، انحرفت إحدى المركبتين بشكل كبير عن مسارها.

اصطدامات متتالية: اصطدمت المركبة المنحرفة بمركبة ثالثة كانت متوقفة على جانب الطريق، قبل أن ينتهي بها المطاف بالارتطام بعامود إنارة، مما تسبب في أضرار جسيمة.

استجابة فورية ونقل المصابين

فور تلقي البلاغ، تحركت كوادر الدفاع المدني وشرطة السير إلى موقع الحادث، حيث عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في الموقع.

وتم إخلاء حالة الوفاة ونقل المصابين الأربعة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث وصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.

وقد عملت فرق السير على إزالة آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور التي تعطلت جزئيًا.

تحذيرات متكررة من مخاطر السرعة

فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا مفصلًا للوقوف على كافة ملابسات الحادث.

وتجدد إدارة السير تحذيراتها الدائمة للسائقين بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق، خاصة في المناطق الحيوية والمأهولة، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المأساوية التي تودي بحياة الأبرياء وتتسبب في خسائر فادحة