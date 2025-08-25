العثور على جثة فتاة مدفونة داخل حفرة بعمق 3 أمتار في عمّان

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغا ورد حول العثور على جثة فتاة في منطقة خالية من السكان ضمن محافظة العاصمة.

وأضاف أن فرق التحقيق تحركت على الفور إلى الموقع، حيث جرى مسح المنطقة والعثور على الجثة مدفونة داخل حفرة بعمق ثلاثة أمتار.

وبين أنه جرى تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة