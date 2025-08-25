بنك القاهرة عمان
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 50 مليون دينار

25 أغسطس 2025
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 50 مليون دينار

وطنا اليوم:طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الاثنين، الإصدار 26 للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 50 مليون دينار.
ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 26 آب 2028، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 26 آب 2025.
وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.
فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء


