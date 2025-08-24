مواجهة مرتقبة بين ليفربول ونيوكاسل.. وصلاح يطمح لتحقيق الأرقام القياسية

وطنا اليوم:يستضيف ملعب “سانت جيمس بارك” الاثنين، مباراة قوية بين فريقي نيوكاسل يونايتد وليفربول، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول قد فاز في الجولة الأولى على بورنموث بنتيجة 4-2، بينما تعادل نيوكاسل يونايتد مع أستون فيلا بدون أهداف.

والتقى الفريقان في 184 مباراة سابقة، حيث فاز ليفربول في 91 مباراة، مقابل 49 فوزاً لنيوكاسل يونايتد، بينما انتهت 44 مباراة بالتعادل.

يواصل النجم المصري محمد صلاح مسيرته الاستثنائية مع ليفربول، حيث بات على بعد 13 هدفاً فقط من الوصول إلى حاجز الـ200 هدف في الدوري الإنجليزي.

وإذا ما حقق هذا الإنجاز، سيكون صلاح أول لاعب غير بريطاني يصل إلى هذا الرقم، ورابع لاعب في تاريخ المسابقة بعد كل من آلان شيرار، هاري كين، وواين روني.

وقد حقق صلاح بالفعل أرقامًا قياسية في الجولة الأولى، بعد أن أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف في مباريات الجولة الافتتاحية، متفوقاً على أساطير مثل آلان شيرر وفرانك لامبارد، كما عادل رقم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في عدد الأهداف المسجلة على ملعب واحد (أنفيلد) برصيد 106 أهداف، ويطمح لتحطيم رقم تييري هنري (114 هدفًا)