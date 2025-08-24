سرقة مراوح من مستشفى الأميرة بديعة وإخراجها بطريقة غريبة

وطنا اليوم:سجل في مستشفى الأميرة بديعة الحكومي في إربد حالات سرقة مراوح من قبل بعض المراجعين، وفق مدير المستشفى الدكتور عبدالله ملكاوي.

وقال الملكاوي، انه تم رصد سرقة المراوح عبر كاميرات المراقبة، حيث قاموا بإخفائها داخل “حرامات وشراشف” بالرغم من تثبيت المراوح على الجدران.

واكد الملكاوي صعوبة تفتيش المراجعين أثناء خروجهم من المستشفى وخصوصا النساء، لافتا إلى أن المستشفى قام بشراء مراوح أخرى .

وطالب مواطنون الجهات الأمنية بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المتورطين مؤكدين أن العبث بالمستشفى ينعكس سلباً على الخدمات المقدمة للمرضى فيما يشكل الاعتداء على المنتزهات العامة تعدياً على المتنفس الوحيد للأسر في المنطقة. ودعوا إلى تشديد الرقابة على المرافق العامة والصحية وتعزيز إجراءات الحماية لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.