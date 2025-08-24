طعن عامل محطة محروقات بالعنق والكتف في عمان

وطنا اليوم:تعرض حارس محطة محروقات، في إحدى ضواحي عمان، للطعن بالعنق والكتف، من قبل شخص يعرفه سابقا، إثر خلاف آني حصل بينهما.

وقال مصدر أمني، إن المعتدي حضر إلى مكان عمل المجني عليه، وحصل خلاف بينهما، ما دفع المعتدي، إلى طعن المجني عليه، والفرار من موقع الحادثة، وأسعف المجني عليه إلى المستشفى، ووصفت حالته العامة بالمتوسطة، وتقدم بشكوى بحق المعتدي.

وأضاف بعد البحث والتحري، وجمع المعلومات، تم تحديد مكان وجود المعتدي، والقبض عليه، حيث اعترف بضرب المجني عليه بواسطة أداة حادة، عدة طعنات، وسرقة نحو مئة دينار، قبل تحويله إلى القضاء لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه