بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

طعن عامل محطة محروقات بالعنق والكتف في عمان

24 أغسطس 2025
طعن عامل محطة محروقات بالعنق والكتف في عمان

وطنا اليوم:تعرض حارس محطة محروقات، في إحدى ضواحي عمان، للطعن بالعنق والكتف، من قبل شخص يعرفه سابقا، إثر خلاف آني حصل بينهما.
وقال مصدر أمني، إن المعتدي حضر إلى مكان عمل المجني عليه، وحصل خلاف بينهما، ما دفع المعتدي، إلى طعن المجني عليه، والفرار من موقع الحادثة، وأسعف المجني عليه إلى المستشفى، ووصفت حالته العامة بالمتوسطة، وتقدم بشكوى بحق المعتدي.
وأضاف بعد البحث والتحري، وجمع المعلومات، تم تحديد مكان وجود المعتدي، والقبض عليه، حيث اعترف بضرب المجني عليه بواسطة أداة حادة، عدة طعنات، وسرقة نحو مئة دينار، قبل تحويله إلى القضاء لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:19

حزب ارادة يشكل لجنة للتفاوض ويقرر الترشح لموقع رئيس مجلس النواب

19:18

مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يعقد أولى الورش التشاركية لمناقشة استراتيجية المركز للأعوام 2026-2028

19:14

البدور: 10 فرق تعمل لتجهيز مستشفى الأميرة بسمة الجديد

19:11

رئيس كازاخستان يستقبل الملك لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نزارباييف

19:06

الأشغال والصحة: خطط لتسريع تنفيذ 57 مشروعا صحيا بقيمة 157 مليون دينار

19:03

إلغاء المحددات على الرحلات الجوية بين الأردن وأوزبكستان

16:56

الملك: حريصون على توسيع شراكة الأردن مع أوزبكستان لخدمة شعبينا

16:51

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

16:49

بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب المعونة

15:59

ارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 405%

15:53

العموش يكشف: النسور وعدني بالتمويل والنجاح في انتخابات 1997

15:45

الأمن العام يكشف تفاصيل مقتل فتاة خنقاً في عمّان

وفيات
أردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025وفيات الأحد 24-8-2025ابراهيم شاه زاده في ذمة الله