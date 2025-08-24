إصابتهم بليغة.. ذئب ينهش 3 أشخاص ويثير الذعر في الطفيلة

وطنا اليوم:تعرض ثلاثة مواطنين من محافظة الطفيلة الى مهاجمة احد الذئاب المصابة بداء الكلب “السعار” ، ما أدى إلى إصابة أحدهم بتشوه في منطقة الوجه ، إضافة إلى افتراسه لنحو 20 راسا من الأغنام ونفوقها في منطقة المنصورة، المتاخمة للمناطق الوعرية غرب مدينة الطفيلة.

ازاء ذلك تمكن المواطن محمود الغبابشة، من ترصد الذئب وقتله، فيما قامت مديرية صحة الطفيلة بارسال رأس الذئب إلى مختبرات الامصال والمطاعيم في وزارة الصحة، للتأكد من خلوه من مرض داء الكلب “السعار”.

وبين مصدر من مديرية الشؤون الصحية في الطفيلة ان النتائج النهائية للفحوصات المخبرية للذئب التي صدرت اليوم الأحد عن مختبرات الامصال ، أكدت انه كان مصاب بداء الكلب “السعار”.

وكان قد تعرض ثلاثة مواطنين أثناء تواجدهم في مزارعهم وافنية منازلهم نهارا ، إلى عض ونهش الذئب في ايديهم وارجلهم ، ما استدعى نقلهم وادخالهم للمستشفى لتلقي العلاج، فيما اجريت لأحدهم عمليات جراحية وترميم في مناطق الفك والشفتين نتيجة نهش الذئب وعضه في منطقة الوجه، ولا زال قيد العلاج بسبب إصابته البليغة.

وبين والد الشاب “العشريني” محمود العجارمة ، ان الذئب دخل محيط منزله، وهجم على ابنه بشكل مستغرب، مشوها وجهه وشفتيه واقتلاع عددا من الأسنان الجانبية، مشيرا إلى انه تم نقل ابنه للمستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة .

واشار عددا من أصحاب المواشي في منطقة المنصورة إلى تعرض حضائر اغنامهم لافتراس من احد الذئاب في وضح النهار، ما أدى إلى افتراس وتفوق ما يقرب من 20 راسا من الأغنام على مدار ثلاثة أيام، فضلا على هجومه لاحد المواطنين أثناء ركوبه مركبته صباحا حيث اغلق باب المركبة متداركا اي إصابات من الذئب الذي اقتلع أجزاء من باب المركبة .

وقالوا لم نعتد على مشاهدة ذئاب بهذا الشكل في المنطقة، وبهذا النوع من الافتراس والهجوم والجراة على المواطنين كونه مصاب بداء الكلب ، اذ تسبب افتراسه لاحد السكان بجروح في منطقة الوجه واقتلاع عددا من الأسنان.

وبينوا انهم استعانوا بالمواطن “ابو الخير الغبابشة” في ترصد هذا الحيوان على مدار يومين في منطقة الغوير لخبرته في هذا المجال وقام بقتله، بعدما روع سكان منطقة المنصورة التي يعتمد سكانها على ما تنتجه موسميا، بساتين الزيتون المعمر والكرامة وتربية المواشي.

وطالبوا الجهات المعنية للحد من هجمات الذئاب على اغنامهم من خلال إقامة مصائد لها او قتلها ، سيما مع فقدان هذه الحيوانات لموائلها الطبيعية، بسبب التوسع الحضري ، والتغير المناخي و اختلال التوازن الطبيعي ،مما قلل من مساحات معيشتها وفرائسها واجبرها على الاقتراب من المناطق السكانية نتيجة عدم توافر الفرائس التي كانت تنتشر في منطقة” الوعر ” مثل حيوانات الماعز الجبلي “البدن” والارانب والنيص و الوبران والغرير والطيور البرية وغيرها