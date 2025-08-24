مواطن في عمّان يتعرض للاحتيال بآلاف الدولارات

وطنا اليوم:تعرض مواطن للاحتيال من قِبل شخص يحمل جنسية عربية، وذلك بمبلغ مالي يقدر بنحو ثمانية آلاف دولار أميركي، من فئة المئة دولار، باستخدام عملة مزيفة، في إحدى ضواحي عمّان.

وصرّح مصدر أمني أنه، وفور ورود بلاغ من الضحية يفيد بتعرضه للاحتيال بالمبلغ المذكور، تم التحرك إلى الموقع، حيث تم ضبط الأطراف المعنية والمبلغ المزيف، وجرى المباشرة بالتحقيق في القضية.