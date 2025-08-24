بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

مواطن في عمّان يتعرض للاحتيال بآلاف الدولارات

24 أغسطس 2025
مواطن في عمّان يتعرض للاحتيال بآلاف الدولارات

وطنا اليوم:تعرض مواطن للاحتيال من قِبل شخص يحمل جنسية عربية، وذلك بمبلغ مالي يقدر بنحو ثمانية آلاف دولار أميركي، من فئة المئة دولار، باستخدام عملة مزيفة، في إحدى ضواحي عمّان.
وصرّح مصدر أمني أنه، وفور ورود بلاغ من الضحية يفيد بتعرضه للاحتيال بالمبلغ المذكور، تم التحرك إلى الموقع، حيث تم ضبط الأطراف المعنية والمبلغ المزيف، وجرى المباشرة بالتحقيق في القضية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:29

المبعوث الأميركي يشعل الغضب في لبنان ويهز الصحفيين بقصر بعبدا

19:19

حزب ارادة يشكل لجنة للتفاوض ويقرر الترشح لموقع رئيس مجلس النواب

19:18

مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يعقد أولى الورش التشاركية لمناقشة استراتيجية المركز للأعوام 2026-2028

19:14

البدور: 10 فرق تعمل لتجهيز مستشفى الأميرة بسمة الجديد

19:11

رئيس كازاخستان يستقبل الملك لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نزارباييف

19:06

الأشغال والصحة: خطط لتسريع تنفيذ 57 مشروعا صحيا بقيمة 157 مليون دينار

19:03

إلغاء المحددات على الرحلات الجوية بين الأردن وأوزبكستان

16:56

الملك: حريصون على توسيع شراكة الأردن مع أوزبكستان لخدمة شعبينا

16:51

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

16:49

بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب المعونة

15:59

ارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 405%

15:53

العموش يكشف: النسور وعدني بالتمويل والنجاح في انتخابات 1997

وفيات
أردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025وفيات الأحد 24-8-2025ابراهيم شاه زاده في ذمة الله