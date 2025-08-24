بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

ضبط مصنع يعتدي على خط مياه ناقل ويسحب 120 م3 يوميا

24 أغسطس 2025
ضبط مصنع يعتدي على خط مياه ناقل ويسحب 120 م3 يوميا

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه، إن وحدة الرقابة الداخلية، وبناءً على معلومات وردت، ضبطت أحد المصانع في محافظة المفرق يقوم بالاعتداء على خط ناقل بقطر 8 إنش، مخصص لنقل مياه الشرب إلى المناطق، وذلك في منطقة الأوتوستراد المؤدي إلى جابر، بالقرب من مخيم رباع السرحان.
وأضافت الوزارة في بيان، أن حملة ميدانية نُفذت على أرض الواقع يوم السبت 23 آب 2025، بالتعاون مع شركة مياه اليرموك / إدارة مياه المفرق، حيث تم ضبط تمديد خط بقطر 1 إنش تم توصيله بشكل مخالف لسحب المياه على مدار الساعة، بطاقة تبلغ نحو 120 مترًا مكعبًا يوميًا لتزويد المصنع.
وأوضحت أن الخط تم تمديده بعمق 4 أمتار تحت سطح الأرض، مع إعادة تزفيت الموقع لإخفاء التمديد، مشيرة إلى أنه تم إزالة الاعتداء فورًا، ويجري حاليًا تقدير كميات المياه التي تم سحبها خلال الأشهر الستة الماضية، بالإضافة إلى إعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأكدت أنها ستواصل متابعة الحملات في جميع مناطق المملكة، لحماية مصادر المياه والحفاظ على ممتلكات قطاع المياه.
ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شبهة اعتداء أو استخدام غير مشروع للمياه عبر الرقم الموحد: 117116.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:29

المبعوث الأميركي يشعل الغضب في لبنان ويهز الصحفيين بقصر بعبدا

19:19

حزب ارادة يشكل لجنة للتفاوض ويقرر الترشح لموقع رئيس مجلس النواب

19:18

مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يعقد أولى الورش التشاركية لمناقشة استراتيجية المركز للأعوام 2026-2028

19:14

البدور: 10 فرق تعمل لتجهيز مستشفى الأميرة بسمة الجديد

19:11

رئيس كازاخستان يستقبل الملك لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نزارباييف

19:06

الأشغال والصحة: خطط لتسريع تنفيذ 57 مشروعا صحيا بقيمة 157 مليون دينار

19:03

إلغاء المحددات على الرحلات الجوية بين الأردن وأوزبكستان

16:56

الملك: حريصون على توسيع شراكة الأردن مع أوزبكستان لخدمة شعبينا

16:51

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

16:49

بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب المعونة

15:59

ارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 405%

15:53

العموش يكشف: النسور وعدني بالتمويل والنجاح في انتخابات 1997

وفيات
أردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025وفيات الأحد 24-8-2025ابراهيم شاه زاده في ذمة الله