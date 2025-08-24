ضبط مصنع يعتدي على خط مياه ناقل ويسحب 120 م3 يوميا

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه، إن وحدة الرقابة الداخلية، وبناءً على معلومات وردت، ضبطت أحد المصانع في محافظة المفرق يقوم بالاعتداء على خط ناقل بقطر 8 إنش، مخصص لنقل مياه الشرب إلى المناطق، وذلك في منطقة الأوتوستراد المؤدي إلى جابر، بالقرب من مخيم رباع السرحان.

وأضافت الوزارة في بيان، أن حملة ميدانية نُفذت على أرض الواقع يوم السبت 23 آب 2025، بالتعاون مع شركة مياه اليرموك / إدارة مياه المفرق، حيث تم ضبط تمديد خط بقطر 1 إنش تم توصيله بشكل مخالف لسحب المياه على مدار الساعة، بطاقة تبلغ نحو 120 مترًا مكعبًا يوميًا لتزويد المصنع.

وأوضحت أن الخط تم تمديده بعمق 4 أمتار تحت سطح الأرض، مع إعادة تزفيت الموقع لإخفاء التمديد، مشيرة إلى أنه تم إزالة الاعتداء فورًا، ويجري حاليًا تقدير كميات المياه التي تم سحبها خلال الأشهر الستة الماضية، بالإضافة إلى إعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأكدت أنها ستواصل متابعة الحملات في جميع مناطق المملكة، لحماية مصادر المياه والحفاظ على ممتلكات قطاع المياه.

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شبهة اعتداء أو استخدام غير مشروع للمياه عبر الرقم الموحد: 117116.