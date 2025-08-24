بنك القاهرة عمان
مع عودة المدارس.. إدارة السير تبدأ تطبيق خطتها المرورية وتحدد أبرز المخالفات الخطرة

24 أغسطس 2025
مع عودة المدارس.. إدارة السير تبدأ تطبيق خطتها المرورية وتحدد أبرز المخالفات الخطرة

وطنا اليوم:يتوجه اليوم الأحد نحو مليون و 600 ألف طالب وطالبة إلى المدارس الحكومية، بعد استكمال مديريات التربية والتعليم في محافظات وألوية المملكة استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2025-2026 .
بدأت إدارة السير المركزية، صباح الأحد، بتطبيق محاور خطتها المرورية الشاملة تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد وعودة مئات آلاف الطلبة إلى مدارسهم، بهدف تنظيم حركة السير وضمان سلامة الطلاب على الطرقات.
انتشار مروري مكثف لمواجهة الازدحامات المتوقعة وشهدت الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية في العاصمة والمحافظات انتشاراً لرقباء السير منذ الصباح الباكر، للتعامل مع الكثافة المرورية المتوقعة نتيجة حركة حافلات نقل الطلبة، حافلات النقل المشترك، ومركبات أولياء الأمور.
وتهدف الخطة إلى الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية قدر الإمكان والتعامل الفوري مع أي معوقات.
مراقبة مشددة على مخالفات حافلات المدارس والمركبات وأعلنت إدارة السير أنها ستركز خلال تطبيق الخطة على متابعة ورصد عدد من السلوكيات والمخالفات الخطرة التي تهدد سلامة الطلبة وتتسبب بالازدحامات، وأبرزها:

الحمولة الزائدة عن المقرر القانوني في حافلات نقل الطلبة والمركبات.

السرعة الزائدة لحافلات المدارس.

استخدام المركبات لغير الغايات المخصصة لها.

عدم اختيار مكان آمن ومناسب لتحميل وتنزيل الطلبة.

دعوة بالخروج المبكر والتعاون مع رقباء السير وجددت إدارة السير دعوتها للسائقين ومستخدمي الطريق إلى ضرورة التعاون التام مع رقباء السير المنتشرين في الميدان، والالتزام بإرشاداتهم وتعليماتهم.
كما أهابت بأولياء الأمور والموظفين ضرورة الخروج من منازلهم قبل وقت كافٍ من مواعيدهم المحددة، لتجنب السرعة الزائدة وما يرافقها من خطورة على الطرقات.


