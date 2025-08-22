بنك القاهرة عمان
الملكة رانيا تعيد نشر تحذير الأونروا: المجاعة أصبحت حقيقة مؤكدة في غزة

22 أغسطس 2025
الملكة رانيا تعيد نشر تحذير الأونروا: المجاعة أصبحت حقيقة مؤكدة في غزة

وطنا اليوم:أعادت جلالة الملكة رانيا العبدالله، الجمعة، نشر تحذير عاجل صادر عن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، يؤكد فيه وقوع المجاعة رسمياً في مدينة غزة، وذلك عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في منصة إنستغرام.
وجاء في الرسالة التي شاركتها الملكة: “شهور من التحذيرات لم تجد آذاناً صاغية، المجاعة الآن مؤكدة في مدينة غزة”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الملكة المستمرة لحشد الرأي العام الدولي وتسليط الضوء على الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، حيث يعيش المدنيون أوضاعاً غير مسبوقة من الجوع والحرمان.
التحذير الأممي يأتي بعد تقارير متزايدة عن تدهور الأوضاع المعيشية، وسط استمرار الحصار والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية


