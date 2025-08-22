عرض البلوغر نورهان حفظي على الطب الشرعي

وطنا اليوم:كشفت مصادر مصرية عن تطورات قضية البلوغر المشهورة نورهان حفظي، بعد صدور قرار من النيابة العامة سيحدد بناءً عليه مسار القضية خلال الأيام المقبلة.

وقررت النيابة إحالة نورهان حفظي، إحدى مشهورات “تيك توك” في مصر، إلى مصلحة الطب الشرعي لإخضاعها للفحص الخاص بكشف المخدرات.

وستخضع نورهان لهذا الفحص للتحقق من تعاطيها نوعًا من المخدرات، بعد ضبط أداة زجاجية تستخدم في تعاطي هذا النوع في منزلها عند القبض عليها قبل أيام.

وستحدد النيابة فور صدور نتائج فحص المخدرات قرارها بشأن نورهان، وما إذا كانت ستجدد لها الحبس على ذمة القضية التي يُجرى التحقيق بشأنها أم لا.

وفي حال ثبوت تعاطي البلوغر المصرية لأي نوع من المخدرات سيتم إصدار قرار بتجديد حبسها لمدة 15 يوماً على ذمة القضية.

وكانت نورهان قد حصلت على إخلاء سبيل بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه في تهمة نشر المحتوى الخادش للحياء، لكن بسبب ضبط أداة لتعاطي المخدرات قررت النيابة حبسها أربعة أيام مبدئيًا.

ونقل الصحفي أحمد الجدي عن محامي نورهان حفظي نفيه صحة الأنباء الرائجة حول ضبط مبلغ 70 ألف دولار في منزلها، مشيرًا إلى أن الأمر بانتظار القرار الجديد يوم السبت، إما بإخلاء سبيلها أو تجديد حبسها 15 يومًا على ذمة القضية