نتنياهو يعلن بدء مفاوضات لإعادة الأسرى وإنهاء الحرب

21 أغسطس 2025
نتنياهو يعلن بدء مفاوضات لإعادة الأسرى وإنهاء الحرب

وطنا اليوم:يخيم في إسرائيل صمت رسمي حتى الآن رغم تسلمها عبر الوسطاء رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن سياسة إسرائيل “ثابتة ولم تتغير”.
ونقلت الهيئة عن مكتب نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية) أن مطلب إسرائيل هو الإفراج عن جميع الأسرى الـ50، وفقا للمبادئ التي حددها “المجلس الوزاري المصغر” (الكابينت) لإنهاء الحرب.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليماته للبدء فورا في مفاوضات تهدف إلى إعادة الأسرى الإسرائيليين بغزة، وإنهاء الحرب وفق الشروط التي تعتبرها إسرائيل “مقبولة”.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه أجرى اتصالات تحذيرية للمسؤولين الطبيين والمنظمات الدولية في شمال قطاع غزة “استعدادا لتحرك السكان إلى جنوب القطاع”، وفق بيان رسمي.
وقال الجيش في البيان: “في إطار استعدادات الجيش الإسرائيلي لنقل السكان من مدينة غزة جنوبا لحمايتهم، أجرى ضباط من مديرية التنسيق والارتباط في الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، اتصالات تحذيرية أولية للمسؤولين الطبيين والمنظمات الدولية في شمال قطاع غزة، استعدادا لتحرك السكان إلى جنوب القطاع”.


