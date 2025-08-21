الجيش يحبط محاولتي تسلل وتهريب مخدرات على الواجهة الشمالية

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، الأربعاء، محاولة تسلل أحد الأشخاص على واجهتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها بعد اجتيازه الحدود بطريقة غير مشروعة.

وقالت القوات المسلحة في بيان، “تم تحريك دورية رد الفعل السريع وإلقاء القبض عليه، وتحويله للجهات المختصة.

ووفق البيان أحبطت المنطقة محاولة تهريب مواد مخدرة (كريستال) بواسطة طائر بعد رصده يحمل جسما غريبا أثناء تحليقه، فتم التعامل معه وإسقاطه داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة