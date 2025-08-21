إصدار أول شهادة ترخيص لمشغل طائرات تجارية مسيّرة في الأردن

وطنا اليوم:سلّم رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، الخميس، أول شهادة ترخيص لمشغل طيران تجاري مسيّر في الأردن لصالح شركة العناصر للإنتاج التلفزيوني، وذلك تماشياً مع التعليمات الفنية الصادرة عن الهيئة استناداً إلى قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 وتعديلاته.

ويأتي إصدار هذه الرخصة ثمرة لجهود متواصلة بذلتها الهيئة على مدى سنوات لبناء إطار تنظيمي وتشريعي ورقابي يتيح ترخيص وتشغيل هذا القطاع الحيوي، الذي يُطبق عليه ما يتعلق بسلامة وأمن الطيران المدني.

وأكد الكابتن مستو أن الهيئة ماضية بخطوات ثابتة في إصدار تراخيص مشغلي الطيران المسيّر، وفقاً للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية، مشيراً إلى جاهزية الكوادر المؤهلة للقيام بعمليات الترخيص والرقابة والتفتيش. كما لفت إلى وجود شركات أخرى في طور استكمال إجراءات الحصول على الترخيص.

من جانبه، ثمّن المدير العام لشركة العناصر للإنتاج التلفزيوني جهود الهيئة ودورها التنظيمي، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس نضج التشريعات في الأردن وحرص الدولة على دعم الابتكار والريادة. وأوضح أن الشركة تسعى لتقديم خدمات متطورة تسهم في تعزيز الإعلام والتسويق، ودعم قطاعات السياحة والبناء والزراعة.

وتتوزع استخدامات الطائرات المسيّرة بين المراقبة الأمنية والتفتيش على البنية التحتية، ومتابعة المحاصيل الزراعية ورش المبيدات، وإعداد الخرائط والمسح الجغرافي، إضافةً إلى توصيل الطرود وتنظيف المباني، فضلاً عن التصوير للإنتاج الفني والدعاية والتسويق السياحي

وتبرز أهمية قطاع الطيران المسيّر كأحد المجالات الواعدة للاقتصاد الوطني، لما يوفره من فرص استثمارية وتشغيلية جديدة، وإمكانات لدعم الابتكار الرقمي والتقني، وتقليل الكلفة والوقت اللازمين لإتمام الأعمال وزيادة الفعالية في تقديم الخدمات بمختلف أشكالها.