وفاة بحادث دهس والسير تعلن خطة مرورية مشددة مع عودة المدارس

وطنا اليوم:كشفت إدارتا السير والدوريات الخارجية عن تعاملهما مع عدد من حوادث السير خلال الساعات الـ 24 الماضية، كان أبرزها حادث دهس على استراد الزرقاء نتج عنه وفاة، مؤكدتين في الوقت ذاته على الجاهزية بخطط مرورية خاصة مع عودة طلبة المدارس إلى مقاعدهم يوم الأحد المقبل.

وشددت الإدارتان على أنه سيتم تعزيز الرقابة على الطرق ولن يكون هناك أي تهاون مع المخالفات الخطرة، وخصوصاً استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.

وفاة وإصابات بليغة في حوادث متفرقة

وفي تفاصيل الحوادث، أعلنت غرفة عمليات السير أن كوادرها تعاملت مع حادث دهس على استراد الزرقاء يوم الأربعاء، نتج عنه وفاة أحد المشاة، مشيرة إلى أن التحقيق ما زال جارياً في ملابسات الحادث.

كما تعاملت الفرق مع حادث سقوط شخص من مركبة بعد دوار الداخلية باتجاه القصور، نتج عنه إصابة بليغة.

وفي حادث آخر، تدهورت مركبة خصوصي منتصف ليلة الأربعاء على شارع المئة باتجاه الزرقاء، مما أدى إلى إصابة متوسطة تم نقلها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.

وعن الحالة المرورية صباح الخميس، أكدت الدوريات الخارجية وإدارة السير أن الحركة على كافة الطرق الرئيسية نشطة وانسيابية، مع عدم وجود أي عوائق تذكر.

وقد تم التعامل صباح الخميس مع حادث بسيط نتج عن سقوط مركبة على جدار استنادي مقابل مستشفى الإسراء بعمان، وأسفر عن إصابة حسنة.

خطة خاصة لعودة المدارس

ومع بدء دوام طلبة المدارس يوم الأحد، أكد النقيب مهدي الحمود من الدوريات الخارجية أنه سيتم تطبيق خطط مرورية تهدف إلى تنظيم الحركة المرورية وتقديم التوعية للمواطنين لضمان سلامة الطلبة.

ودعت إدارة السير السائقين إلى الالتزام التام بقواعد المرور، والمشاة إلى استخدام الأماكن المخصصة للعبور حفاظاً على سلامتهم