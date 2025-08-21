وزارة المياه تردم آبار مخالفة وتضبط حفارة في وسط وجنوب العاصمة

وطنا اليوم:نفذت كوادر وزارة المياه والري الأربعاء، حملات لضبط وردم آبار وإزالة اعتداءات على مصادر المياه في منطقة خان الزبيب ومنطقة وادي السير.

وردمت الفرق عددا من الآبار المخالفة في منطقة وادي السير التي تسحب الآف الأمتار المكعبة يوميا من المياه غير الصالحة للشرب وبيعها بواسطة الصهاريج المخالفة.

وصادرت الفرق التفتيشية 5 مضخات في منطقة وادي السير وردمت الآبار المخالفة وأعدت الضبوطات الخاصة وجرى إحالة الملف إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وجرى ضبط حفارة مخالفة في منطقة خان الزبيب جنوبي العاصمة خلف مستودع أحد المحلات التجارية، كانت تقوم بحفر بئر مخالفة.

وشارك في الحملة فرق من مديرية الأحواض المائية والحفر ومديرية المشاغل المركزية في سلطة المياه بالتنسيق مع وزارة الداخلية والقوات الأمنية من الأمن العام والدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة.

وفي بيانها قدّرت سلطة المياه جهود المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات، مؤكدة أن القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة.