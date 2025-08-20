الكذب افه قاتله إذا أصبحت سلوكا لدى أي إنسان في العالم ليصبح كذابا مرواغا خداعا فلا ينتظر منه الخير

د. مصطفى عيروط

الإنسان الكذاب عند كل البشر نذلا لا يستحق الاحترام بل يجب فضح سلوكه حتى لا يؤذي آخرين في كذبه

والكذاب اينما وجد مهما وصل من قوة سيقع في النهايه بشر أعماله وتفكيره السلبي والطمع لانه لا يفكر إيجابا بأن الحياه قصيره والذي يدوم العمل والقيم الاخلاقيه العليا وفي مقدمتها الصدق

الكذاب اناني مراوغ بخيل حاقد على كل ناجح وعمل إيجابي

بئس الكذاب وبئست حياة الكذاب لان حياته عذاب وقد يكون يعمل لغيره ومهما ترك من ثروة فالمال يذهب والرتب تذهب والجاه يذهب وتبقى السيرة والعمل

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

“اذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جاريه أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له )