مشاجرة في ماركا الشمالية تتسبب بإحراق مركبة والأمن يتدخل

27 ثانية ago
مشاجرة في ماركا الشمالية تتسبب بإحراق مركبة والأمن يتدخل

وطنا اليوم:وقعت مساء اليوم مشاجرة في منطقة ماركا الشمالية حي خالد بن الوليد، تخللها قيام عدد من المشاركين بإحراق مركبة، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية والدفاع المدني على الفور
وقال شهود عيان إن ألسنة اللهب تصاعدت من مركبة تم اشعال النار فيها خلال المشاجرة.
وباشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها للسيطرة على المشاجرة وإعادة الهدوء إلى المنطقة، فيما عملت كوادر الدفاع المدني على إخماد النيران المشتعلة ومنع امتدادها إلى ممتلكات أخرى.
ولم يُعرف بعد حجم الأضرار البشرية أو المادية بشكل دقيق، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.


