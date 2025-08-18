شراكة بين “العمل” و”الفوسفات” و”التدريب المهني” لإنشاء أكاديمية تدريب في الحسا

وطنا اليوم:وقعت وزارة العمل وشركة مناجم الفوسفات الأردنية اليوم اتفاقية منحة تمويلية لإنشاء أكاديمية الحسا للتدريب المهني “المركز المتميز للصناعات التعدينية”، وهي مقدمة لإنشاء أكاديميات مماثلة في مناطق أخرى تراعي الميزة التنافسية لكل منطقة.

وتهدف إلى تمكين الشباب من دخول سوق العمل المحلي والإقليمي، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات المهنية وإتاحة فرص التدريب العملي في بيئة العمل الفعلية.

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني/وزير العمل الدكتور خالد البكار، ورئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات.

وحضر توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات المهندس عبدالوهاب الرواد، مدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين خالد الفناطسة ونائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والتعدين محمد الحجايا.

وبموجب الاتفاقية تمول شركة مناجم الفوسفات، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، إنشاء الأكاديمية في منطقة الحسا، لتعمل بالتعاون مع وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني على خدمة المجتمع المحلي من خلال تقديم برامج تدريبية مرتبطة بحاجات سوق العمل للمساهمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

وتتولى شركة الفوسفات تمويل وإنشاء وتشغيل معهد تدريبي متميز في محافظة الطفيلة – منطقة الحسا، من خلال إنشاء مشاغل تدريبية متخصصة وتجهيز البنية التحتية للمعهد على أعلى مستوى، بما يشمل تأمين المرافق الحديثة والتجهيزات التقنية المتطورة اللازمة، وتطمح الشركة من خلال هذه الأكاديمية إلى إيجاد مركز تدريبي رائد يخدم أبناء المجتمع المحلي ويؤهلهم للانخراط في سوق العمل بكفاءة عالية، انسجامًا مع خططها في دعم التنمية المستدامة وتعزيز مسؤوليتها المجتمعية، وبما يسهم في إعداد جيل من الكفاءات القادرة على مواكبة التطورات في قطاعات التعدين والقطاعات الصناعية المرتبطة به.

أما مؤسسة التدريب المهني، فستضطلع بمسؤولية تصميم وتطوير البرامج والمناهج التدريبية التي ستُطرح في الأكاديمية، وهي الصناعات التعدينية والتحويلية البتروكيميكال، الهيدروليك، بالاضافة الى قطاع المهارات الحياتية، خلال مدة تدريب تصل إلى 18 شهر، حيث تم تصميم هذه البرامج التدريبية بين شركة مناجم الفوسفات ومؤسسة التدريب المهني مبنية على احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، حيث تشهد هذه القطاعات قفزة نمو متزايدة في المنطقة.

كما تعمل المؤسسة على توفير مدربين وخبراء متخصصين في المجالات الفنية والتقنية والمهارات الرقمية، وإعداد مواد تدريبية تفاعلية تجمع بين التدريب العملي والنظري، مع تطوير آليات للتدريب عن بُعد لتعزيز الوصول والاستفادة، ويهدف ذلك كله إلى توفير بيئة تدريبية محفزة وآمنة تساعد المتدربين على تطوير قدراتهم العملية والقيادية، وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل بكفاءة عالية.

وتتولى وزارة العمل ضمن هذه الشراكة توفير الدعم اللازم للمتدربين، من خلال تغطية بعض التكاليف الأساسية للمتدربين، بما في ذلك تقديم الدعم المالي وبدل المواصلات عبر صندوق دعم التدريب والتشغيل، لضمان استفادة أكبر عدد من الشباب والشابات من هذه البرامج.

كما تعمل الوزارة على متابعة سير العمل في الأكاديمية وتوفير البيئة التنظيمية التي تضمن جودة التدريب واستدامته، بما ينسجم مع خططها الوطنية في تعزيز فرص التشغيل والحد من البطالة.

وقال البكار إن الاتفاقية، تأتي ضمن جهود وزارة العمل في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لا سيما مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية التي تُعد من الشركات الوطنية الرائدة في مجال التعدين والتي أثبتت وجودها محليًا وعالميا.

وأكد أن إنشاء الأكاديمية يراعي الميزة التنافسية للمنطقة الجغرافية المستهدفة، وتوفر تدريب للشباب على عدد من البرامج المتعلقة بقطاع التعدين والإلكترومكانيك والبتروكيماويات، مبينا أن وزارة العمل ستوفر للمتدربين بعض المزايا كبدل المواصلات من خلال صندوق دعم التدريب والتشغيل.

من جانبه، قال الدكتور الذنيبات، إن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية ومهمة في مسيرة الشركة ودورها الوطني، وتعكس التزامها المستمر بالاستثمار في الموارد البشرية الأردنية وتأهيلها للانخراط في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتعزيز دورها في خدمة مسيرة التنمية والتطوير في المملكة انسجاما مع أهداف وتطلعات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد الدكتور الذنيبات أهمية التعاون بين شركة مناجم الفوسفات الأردنية ووزارة العمل في اطار الشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص في دعم هذا النوع من المبادرات الوطنية، لتمكين الشباب الأردني ورفده بمهارات العمل اللازمة التي تمكنه من المنافسة في سوق العمل بكل ثقة وكفاءة.

وأشار الذنيبات إلى أهمية مأسسة برامج التدريب وربطها باحتياجات سوق العمل، مؤكدا أهمية الأكاديمية كنموذج فاعل للاستثمار في الكوادر الأردنية وتعزيز استجابتها لمتطلبات سوق العمل، وصولا إلى خفض نسب البطالة ومساندة الجهود الوطنية في هذا المجال.

وأوضح أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية تقوم بتدريب مجموعة من الشباب الأردني سنويا من خلال دورات مكثفة نظرية وعملية، مبينا أن الشركة عملت خلال السنوات الماضية على توظيف نحو 760 مهندسا وفنيا ضمن سياسة الإحلال الوظيفي، مثلما عملت على استقطاب نحو 1000 متدرب فني من حملة الدبلوم والبكالوريوس في الهندسة، وتأهيلهم لغايات مشاريع الشركة المستقبلية.

وأعرب الذنيبات عن التقدير للدور الكبير الذي تقوم به وزارة العمل في فتح الآفاق وتعزيز الفرص الممكنة أمام الشباب الأردني، ورفده بكل ما يلزم من مهارات وكفايات لسوق العمل.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين الشباب الأردني عبر برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم لسوق العمل، وتوفر لهم فرص تدريب عملي ومهني تنتهي بالتوظيف، مثلما تسعى إلى رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة، ودعم الجهود الوطنية في خفض معدلات البطالة، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع العمل كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني.