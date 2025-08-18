تفاصيل برنامج خدمة العلم الجديد.. استهداف 6 آلاف شاب من مواليد 2007 بمسارين عسكري ومعرفي

وطنا اليوم:أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة محمد المومني، ومدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي العميد مصطفى الحياري، تفاصيل برنامج خدمة العلم بصيغته الجديدة والمتدرجة.

ويأتي البرنامج تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وفي إطار رؤية وطنية شاملة للاستثمار في طاقات الشباب الأردني، بهدف إعداد المزيد من الشباب المنضبط والواعي، والقادر على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية وصون مكتسبات الوطن.

وأكد المومني أن لقاء سمو ولي العهد مع مجموعة من الشباب، والذي تناول برنامج خدمة العلم، حمل رسائل هامة تؤكد دور الشباب كأكبر مكوّن مجتمعي وأهم ركائز المستقبل.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجّه منذ نحو عام بإنجاز هذا البرنامج، وظل يتابع أدق تفاصيله عبر لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية جميع الجهات المعنية.

وبيّن المومني أنه سيتم عرض الأسباب الموجبة للتعديلات المطلوبة على قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، قبل إرسالها إلى مجلس الأمة للسير في مراحلها الدستورية.

وأوضح أن البرنامج يستهدف تعزيز الهوية الوطنية الأردنية، وصقل شخصية الشباب بدنيا وفكريا وثقافيا، وغرس قيم الانضباط والعمل والمثابرة وروح الفريق والتطوع وتحمل المسؤولية، إلى جانب تعريفهم بقيم الجيش العربي وتاريخه المشرف.

وسيشمل البرنامج مسارين أساسيين؛ المسار العسكري الذي يشكّل غالبية التدريب، والمسار المعرفي النظري الذي يقدمه مختصون مدنيون في مجالات معرفية واقتصادية وثقافية واجتماعية، بما يضمن التكامل بين التدريب العسكري والتأهيل المعرفي.

ويستهدف البرنامج 6000 شاب أردني من الذكور مواليد عام 2007، ممن أتموا 18 عاما بحلول 1 كانون الثاني 2026، موزعين على ثلاث دفعات تضم كل دفعة 2000 مكلف. ويتم اختيار المكلفين إلكترونيا بأسلوب السحب الإحصائي المحايد وفق منهجية علمية، مع مراعاة التوزيع السكاني بين المحافظات.

وتابع أن البرنامج راعى التوزيع السكاني للأردنيين في المحافات، بالتالي سيكون هناك اختيار 300 من كل محافظة من المحافظات، باستثناء إربد 900 والزرقاء 900، وعمّان 1500 شاب.

وأردف المومني أن البرنامج سيراعي احتياجات العاملين والطلبة، وسيكون هناك آلية واضحة تتضمن احتساب فترة الخدمة من ساعات الدراسة في الجامعات.

كما أوضح أن الحالات المضطرة للتأجيل، حالات حصرية، وهم الطلب الذين يدرسون على نظام السنوات وليس الساعات، لكنه سيخدم بعد التخرج من الدراسة.

وشدد المومني على أن من يستنكف على خدمة العلم فإن عقوبته لاسجن 3 أشهر بحد أدنى، وسنى بحد أعلى.

كما أكد المومني أيضا أن مدة الخدمة ستكون 3 أشهر، لافتا إلى وجود حالات إعفاء، وهي وحيد الوالدين، أو الذي لديه أسباب صحية.

يتبع…