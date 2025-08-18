اختتام معرض تكنولوجيا الغذاء الدولي وسط إقبال لافت

وطنا اليوم:اختتمت شركات من دول عربية وأجنبية ومحلية متخصصة بالغذاء، مشاركتها بمعرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء في دورته الثالثة الذي أقيم بالمركز الأردني للمعارض الدولية في مكة مول، وسط أقبال لافت من الحضور والزائرين.

ونظم المعرض الذي افتتحه رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق شركة نبض الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، برعاية المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبتعاون وشراكة من النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وشارك بالمعرض شركات من الأردن والصين والبحرين والعراق وفلسطين ومصر ولبنان والهند وسلطنة عمان واليونان وسيريلانكا والإمارات العربية والسعودية ضيف الشرف والشريك الإستراتيجي والممثلة في هيئة تنمية الصادرات السعودية.

واشتمل المعرض على العديد من المعروضات لشركات محلية ودولية تعمل بمجالات تصنيع وتعبئة اللحوم والبقوليات والحبوب والمكسرات والعصائر والزيوت النباتية والخضار والفواكه المجمدة.

وأكدت مدير عام شركة نبض الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، العنود جرار، أن المعرض الذي يعتبر من أكبر معارض الغذاء التي تقام في المملكة، بهدف تبيان التطور الذي شهده قطاع المواد الغذائية سواء على مستوى نوعية المواد الغذائية المستوردة أو المصنّعة محلياً، والنهضة الكبيرة التي شهدها القطاع في الأردن.

وأكدت أن المعرض يعتبر منصة مثالية لعقد لقاءات الأعمال الثنائية بين الشركات المحلية ونظيراتها الأجنبية، مما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية ويعزز فرص التصدير.

وشكل المعرض الذي استمر 3 أيام فرصة أمام الشركات الناشئة لعرض ابتكاراتها والتواصل مع مستثمرين محتملين، في ظل الحضور الواسع المتوقع من المهتمين بصناعة الغذاء والتكنولوجيا المرافقة لها.

وتضمن المعرض ندوات علمية متخصصة وورش عمل تفاعلية، بمشاركة خبراء محليين ودوليين، لمناقشة أحدث الاتجاهات في صناعة الغذاء وتقنيات التعبئة والتغليف وسلامة الغذاء.

وعلى هامش المعرض تم عقد جلسة حوارية حول “الأمن الغذائي… واقع وتحديات”، شارك فيها مدير مديرية الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء المهندس أمجد الرشايدة الذي تحدث عن سلامة الغذاء، بينما اشارت المهندسة أريج قطيشات من مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى دور المؤسسة في المحافظة على سلامة الغذاء.

وتحدث المهندس طلال الفايز من منظمة (الفاو) حول الأمن الغذائي، والمهندسة رلى النجداوي من النقابة العامة لتجار المواد الغذائية حول دور النقابة في اعداد التشريعات الفنية، والمهندسة مها الشيخ من جامعة الشرق الأوسط حول سلاسل التوريد.

وخلال الجلسة نفسها تطرق رئيس جمعية التمور المهندس أنور حداد حول التمور كمنتج غذائي استراتيجي، فيما تحدث الدكتور منصور الدلقموني من شركة (MSIS)، حول الأنظمة العالمية في الغذاء