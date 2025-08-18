بدء مشروع صيانة نفق حوشا وتحسين تصريف مياه الأمطار في المفرق

وطنا اليوم:تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء تنفيذ مشروع رئيسي لتحسين نظام تصريف مياه الأمطار وإجراء صيانة شاملة لجسر الشيخ سعود القاضي (نفق حوشا) في محافظة المفرق، اعتبارا من يوم غدٍ الثلاثاء بكلفة اجمالية تجاوزت نصف مليون دينار، ومدة تنفيذ تقدر بخمسة أشهر.

ويتضمن المشروع تنفيذ خط تصريف رئيسي باستخدام مواسير أسمنتية بقطر 1200 ملم، وإنشاء مناهل تصريف وتفتيش جديدة، إلى جانب أعمال الحفريات والردميات وإعادة الأوضاع حسب المواصفات الفنية.

كما سيتم تنفيذ أعمال صيانة للمنشآت المائية داخل النفق و في المناطق المجاورة للنفق لضمان تصريف سلس لمياه الأمطار ومنع تجمعها.

و يأتي هذا المشروع استجابة للمشاكل المتكررة التي يعانيها نفق حوشا خلال مواسم الأمطار، والتي تؤثر سلبًا على حركة المرور وسلامة المواطنين، ومن المنتظر أن يسهم المشروع في تحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية في هذه المنطقة الحيوية.

وسيتم تنفيذ تحويلات مرورية مؤقتة، مع تركيب حواجز بلاستيكية مدعمة بإشارات تحذيرية وإرشادية.

وناشدت الوزارة السائقين بضرورة الالتزام بالسرعات المحددة واتباع تعليمات فرق العمل والمرور، مع أخذ الحيطة والحذر عند المرور بموقع المشروع.

يذكر أن نفق حوشا يعد أحد المنشآت المهمة على طريق إربد-المفرق، وقد شهد في سنوات سابقة تجمع مياه الأمطار، مما دفع الوزارة لتنفيذ حلول مؤقتة، ويأتي هذا المشروع لانهاء مشكلة تجمع المياه بشكل نهائي وهو من ضمن سلسلة مشاريع التطوير التي تنفذها الوزارة لتحسين البنية التحتية للطرق في مختلف مناطق المملكة