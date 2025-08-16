بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

“لا ينفع العليق عند الغارة”

ساعة واحدة ago
“لا ينفع العليق عند الغارة”

بقلم: المحامي حسين أحمد عطا الله الضمور

المثل الشعبي يقول: “لا ينفع العليق عند الغارة”، وهو مثل بسيط في ألفاظه، عميق في معناه، يلخص حكمة الأجداد الذين خبروا صعاب الحياة وأدركوا أن الاستعداد قبل الشدّة ضرورة لا يمكن التفريط بها. فالذي ينتظر وقوع الخطر حتى يتأهب، يكون كمن يهيئ زاده بعد أن حلّ الجوع، أو يملأ دلوه بعد أن جفّت أرضه.

وهنا يبرز سؤال وطني ملحّ:
لماذا نحتاج إلى الجيش الشعبي؟
ولماذا نريد تدريب المواطنين على التعامل مع مختلف الأزمات والكوارث؟
ولماذا نحرص على أن يتعلم أبناؤنا من خبرات المتقاعدين العسكريين في الانضباط، واستخدام السلاح، وفنون التعامل مع الطوارئ؟

الإجابة في حقيقتها واحدة: حتى لا نُفاجأ ونحن في وضعية المصدومين، عاجزين عن المبادرة عند وقوع أي طارئ — لا قدّر الله.
الأمن مسؤولية الجميع فالقوات المسلحة الأردنية، وأجهزتنا الأمنية، تبذل الغالي والنفيس لحماية الوطن. لكن الوطن ليس جيشاً فقط، بل هو شعب أيضًا. وحين يكون الشعب متماسكاً مدرباً ومهيأً، يصبح _جزءًا_ من منظومة الردع والدفاع، ويشكّل سدّاً منيعاً أمام أي خطر داخلي أو خارجي.

إن الجيش الشعبي لا يعني عسكرة المجتمع، بل يعني أن يكون المواطن شريكاً واعياً، يعرف كيف يتصرف عند الأزمات، سواء كانت أمنيّة، أو طبيعية، أو حتى اجتماعية واقتصادية. فالمعركة قد تكون مع عدو على الحدود، وقد تكون مع كارثة طبيعية، أو أزمة طاقة وغذاء، أو حتى وباء عالمي، كما شهدنا في السنوات الأخيرة.

نقل الخبرة من جيل إلى جيل فلدينا ثروة بشرية عظيمة من “المتقاعدين العسكريين” الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الجيش والأمن. هؤلاء الرجال يملكون خبرات لا تُقدّر بثمن، ونقلها إلى الأجيال الجديدة هو استثمار في الأمن الوطني، ووسيلة لتحويل المواطن إلى عنصر قوة لا عبء في زمن الأزمات.

علينا الاستعداد لأن أخطر ما قد يصيب أي مجتمع هو ثقافة اللامبالاة، والركون إلى الطمأنينة المزيّفة، وكأن الخطر لا يُطرق أبوابنا. والحقيقة أن التاريخ والجغرافيا والواقع السياسي والإقليمي كلها تقول: لا أحد في مأمن إذا غفل عن الاستعداد.

ولذلك فإن نشر ثقافة الاستعداد، والتدريب، وتعزيز روح الانتماء، لا يقل أهمية عن السلاح في الميدان. فالمجتمع الواعي هو الدرع الأولى للوطن.

إن “العليق” الذي نحتاجه هو في الوعي، وفي التدريب، وفي بثّ روح المسؤولية. فإن حضر قبل “الغارة” كان وقاية، وإن تأخر فلن يغني عنّا شيئاً.

فلنأخذ من هذا المثل الشعبي قاعدة وطنية:
جاهزيتنا اليوم هي أمننا غداً.
فالوطن لا يحميه الجيش وحده، بل يحميه الشعب كلّه، صفاً واحداً خلف قيادته وأجهزته الأمنية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:51

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي الرواشدة والنعيمات والحنيطي والبندقجي

19:11

رهان خاسر يا معالي الوزير

18:47

الجغبير: القطاع الصناعي يقود النمو بفضل قدرته على الصمود في مواجهة الأزمات وإرتباطاته الإقتصادية الشاملة*

18:05

جو أكاديمي تحتفل بـ31 طالباً وطالبة من أوائل الثانوية العامة 2025

15:01

كابيتال بنك يدعم دورة تدريبية متخصصة لتمكين ذوي الإعاقة البصرية من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

14:56

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من المكتب الشبابي لـ “إرادة”

14:45

أعمال المراكز الصيفية لتحفيظ القران الكريم (إناث) التابعة لوزارة الأوقاف تختتم اعمالها في محافظة الكرك

14:28

جماعة عمان تدعو إلى بناء القوة القادرة على رد العدوان

14:16

تعيين الأمير منصور بن خالد بن عبد الله الفرحان آل سعود سفيراً للمملكة العربية السعودية في المملكة الأردنية الهاشمية…

13:39

ملتقى خريجي حقوق البترا يقر تنظيم لقاءات دورية وتفعيل مبادرات لدعم الطلبة

13:34

مستقبل مهني واعد مع كلية التعليم التقني في عمّان الأهليّة .. صور وفيديو  

11:27

Zain’s Innovation Campus ZINC Supports the AI-Powered Educational Project “UNIFLIX” with 15,000 JOD and One-Year Logistical Support

وفيات
وفيات الجمعة 15-8-2025الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة اللهوفيات الخميس 14-8-2025الصحفي جهاد أبو بيدر في ذمة اللهوفيات الأربعاء 13-8-2025