وفاة وإصابتان بضربة شمس في الأغوار الوسطى

وطنا اليوم:توفي شخص من جنسية عربية اثر تعرضه لضربة شمس في حين جرى ادخال شخصان آخران للمستشفى وما يزالا قيد العلاج.

وبحسب مصدر طبي فان عدد من الحالات وصلت الى مستشفيات الاغوار الوسطى خلال اليومين الماضيين نتيجة تعرضها لاجهاد حراري، مبينًا ان احدى الحالات من جنسية عربية وصل الى المستشفى بحالة حرجة وتم ادخاله الى قسم العناية الحثيثة وما لبث ان فارق الحياة

واضاف المصدر ان حالتان وصلا الى المستشفى نتيجة تعرضهم لضربة شمس وجرى ادخالهم وما يزالا قيد العلاج وحالتهم العامة متوسطة, في حين وصلت حالات أخرى الى قسم الاسعاف والطوارىء وتم تقديم العلاج اللازم لهم.

وحذر المصدر المواطنين من خطورة التعرض لاشعة الشمس المباشرة وضرورة اتباع الارشادات اللازمة كشرب كميات وافرة من الماء على فترات متقاربة وتجنب الأنشطة البدنية المجهدة في الأجواء الحارة ,ارتداء ملابس قطنية خفيفة فضفاضة واستخدام أغطية للرأس وعدم ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة حتى لفترات قصيرة.

وسجلت منطقة دير علا أمس الأربعاء، درجة حرارة قياسية وصلت 47.9 مئوية.