تجارة عمّان والنقابة اللوجستية الأردنية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التدريب

وطنا اليوم:وقعت غرفة تجارة عمّان والنقابة اللوجستية الأردنية، اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة في مجالات التدريب المتخصص وتطوير الكوادر البشرية بما يواكب متطلبات سوق العمل ويرفع من كفاءة العاملين في قطاع اللوجستيات.

وتنص مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، ونقيب النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب، بمقر الغرفة، اليوم الخميس، على تطوير برامج تدريبية متخصصة لرفع الكفاءة الفنية للكوادر البشرية الوطنية لمهن وسطاء الشحن البري والبحري والجوي ومزودي الخدمات اللوجستية، بما يساهم في الارتقاء بقطاع اللوجستيات الأردني وتعزيز تنافسيته إقليميا ودوليا.

وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات في تصميم البرامج التدريبية، وتوفير القاعات التدريبية والمدربين والخدمات اللوجستية اللازمة لإنجاح البرامج، إضافة إلى التعاون في إعداد المواد التدريبية، والتعاقد مع مدربين متخصصين، ودعوة المشاركين من الجهات ذات العلاقة.

كما سيعمل الجانبان بشكل مشترك على تسويق البرامج التدريبية المتفق عليها، ضمن إطار تنسيقي مسبق ، بما يضمن الوصول الفاعل إلى الفئات المستهدفة وتحقيق النتائج المرجوة من هذه البرامج.

وأكد رئيس الغرفة، خليل الحاج توفيق، أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء شراكات فاعلة بين الغرفة والنقابات المتخصصة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويساهم في تطوير مهارات العاملين والراغبين في دخول هذا المجال، مشيرا إلى أن التدريب النوعي هو ركيزة أساسية في مواجهة تحديات وتطور سوق العمل المتغيرة.

وأشار، إلى أن مذكرة التفاهم تمثل منصة عملية لإطلاق سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة، التي ستُنفذ وفق أعلى المعايير، وستُصمّم بناءً على احتياجات فعلية للقطاع اللوجستي في الأردن. وأكد أن هذه الدورات ستستهدف العاملين والمهتمين بمهن وسطاء الشحن، ومزودي الخدمات اللوجستية، وتهدف إلى تزويدهم بمهارات حديثة تتماشى مع التحولات العالمية في سلاسل الإمداد والنقل، مما يسهم في تعزيز جاهزيتهم المهنية وزيادة فرصهم في دخول سوق العمل المحلي والإقليمي.

من جانبه، شدد نقيب النقابة اللوجستية الأردنية، نبيل الخطيب، على أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى وفي مقدمتها غرفة تجارة عمّان، مؤكدا أن التدريب المتخصص يشكل أحد أهم أدوات تطوير قطاع اللوجستيات الذي يشهد تطورا متسارعا ويُعد محركا حيويا يساهم في النمو الاقتصادي.

وتأتي هذه المذكرة ضمن جهود غرفة تجارة عمّان الرامية إلى بناء شراكات استراتيجية مع النقابات وجمعيات اصحاب العمل والجهات المتخصصة، واستثمار قدرات وخبرات أكاديمية غرفة تجارة عمّان للتدريب في تقديم برامج متقدمة تلبي الاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص، وتسهم في سد فجوة المهارات وتعزيز فرص التشغيل.

حضر توقيع مذكرة التفاهم نائب النقيب نزار صالح، وامين سر النقابة رامي النبر، وعضو مجلس ادارة النقابة اسامة هليل، ومدير عام النقابة المهندس عبدالله الجبور، ومدير عام الغرفة غالب حجازي