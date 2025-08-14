بنك القاهرة عمان
إحباط تهريب مخدرات بوساطة بالونات في المنطقة العسكرية الشرقية

33 ثانية ago
وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية الخميس محاولة تهريب كمية من المخدرات محملة بوساطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع.
وقالت القوات المسلحة في بيان، إنه جرى التعامل معها وإسقاطها مع حمولتها بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة


