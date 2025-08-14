وفاة 4 غزيين خلال 24 ساعة بسبب سوء التغذية والمجاعة في القطاع

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، وفاة 4 مواطنين خلال الساعات الـ24 الماضية بسبب سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية في القطاع ارتفع إلى 239 شهيدا، من بينهم 106 أطفال.

يشار إلى أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة في التفاقم، في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتغلق سلطات الاحتلال منذ 2 آذار/مارس 2025 جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع