بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

وفاة 4 غزيين خلال 24 ساعة بسبب سوء التغذية والمجاعة في القطاع

23 ثانية ago
وفاة 4 غزيين خلال 24 ساعة بسبب سوء التغذية والمجاعة في القطاع

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، وفاة 4 مواطنين خلال الساعات الـ24 الماضية بسبب سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة.
وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية في القطاع ارتفع إلى 239 شهيدا، من بينهم 106 أطفال.
يشار إلى أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة في التفاقم، في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وتغلق سلطات الاحتلال منذ 2 آذار/مارس 2025 جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:43

اتفاقية توفر إمكانية توصيل جواز السفر الإلكتروني عبر البريد الأردني

12:39

سموتريتش يعلن أكبر مخطط استيطاني منذ عقود: الضفة الغربية جزء من إسرائيل بوعد إلهي

12:19

رغم حظر استيراده.. 13 قتيلاً في الكويت جراء تسمم كحولي بالميثانول

12:09

التعليم العالي تصدر انفوجرافيك جديد يوضح للطلبة آلية تقديم طلبات الاستفادة من المكارم الملكية السامية الأربعة

12:07

الذكاء الاصطناعي والترويج للسياحة

12:05

تجارة عمان تبحث مع سفير كولومبيا سبل تعزيز التبادل التجاري

12:01

الأردن يدين خطة سموتريتش حول منع إقامة الدولة الفلسطينية

11:58

تقدم في المفاوضات مع إندونيسيا وأرض الصومال لاستقبال الغزيين

11:45

موجة الحر ترفع الطلب على أجهزة التكييف بنسبة وصلت 30%

11:43

وفيات الخميس 14-8-2025

11:37

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

11:33

الامن الأوروبي بين مطرقة أوكرانيا وسندان الشرق الأوسط

وفيات
وفيات الخميس 14-8-2025الصحفي جهاد أبو بيدر في ذمة اللهوفيات الأربعاء 13-8-2025وفيات الثلاثاء 12-8-2025وفيات الاثنين 11-8-2025