اتفاقية توفر إمكانية توصيل جواز السفر الإلكتروني عبر البريد الأردني

وطنا اليوم:وقّعت دائرة الأحوال المدنية والجوازات اتفاقية تعاون مع شركة البريد الأردني لتقديم خدمة تسليم جوازات السفر الإلكترونية، والتي سيبدأ إصدارها تجريبيًا اعتبارًا من الأول من أيلول المقبل.

وأكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث غازي الطيب، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم مشروع جواز السفر الإلكتروني وتعزيز منظومة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وتعزيز البنية التحتية للخدمات الرقمية.

وأشار إلى أن البريد الأردني سيتولى تسليم الجوازات للمواطنين ضمن مدة أقصاها “72” ساعة من تاريخ تقديم الطلب إلى العنوان الذي يحدده المواطن أثناء تقديمه طلب جواز السفر مقابل خدمة توصيل بقيمة ثلاثة دنانير تستوفى لصالح شركة البريد الأردني وتسليم جواز السفر الإلكتروني إلى العنوان الذي يحدده المواطن داخل المملكة.

وأضاف أن موظفي البريد الأردني سيقومون بإلغاء جواز السفر القديم حال استلام جواز السفر الجديد حسب أحكام قانون جوازات السفر والتعليمات الصادرة بموجبه.

من جهتها أكدت المديرة العامة لشركة البريد الأردني هنادي الطيب أن البريد الأردني أصبح شريكاً استراتيجياً في المشاريع الوطنية التي تلامس حياة المواطن مباشرة، ومنها دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وأوضحت أن البريد الأردني سيعمل على توفير شبكة توصيل متكاملة لضمان تسليم جوازات السفر الإلكترونية وفقا لنظام تتبع ودقيق.

وقالت إن البريد يسعى إلى تسهيل وصول الخدمات لكل مناطق المملكة ودعم جهود الحكومة في التحول الرقمي تيسيرا للمواطنين وتوفيرا لوقتهم وجهدهم.

وأكدت أن البريد الأردني يتواجد في مختلف محافظات المملكة والمناطق النائية، و كوادر البريد يتمتعون بقدرة عالية على توصيل جواز السفر بما ينسجم مع المتطلبات القانونية لدائرة الأحوال المدنية والجوازات.