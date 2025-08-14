بنك القاهرة عمان
موجة الحر ترفع الطلب على أجهزة التكييف بنسبة وصلت 30%

وطنا اليوم:قال ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، إن موجة الحر الأخيرة أسهمت في تحريك الطلب على أجهزة التكييف، خاصة الأنواع منخفضة الأسعار، مدفوعة بشدة المنافسة بين التجار، مما أدى إلى هبوط حاد في أسعارها.
وأوضح الزعبي أن المبيعات ارتفعت خلال الأسبوع الأخير، بنسبة تراوحت بين 25- 30 % مقارنة بأسابيع سابقة من الصيف، مما أنعش حركة السوق لدى تجار التجزئة بنحو ملحوظ.
ولفت إلى أن المخزون لدى العديد من التجار شهد حركة قوية، فيما ما تزال المكيفات متوافرة بكميات كبيرة في السوق المحلية.
وأشار إلى أن القطاع يمر منذ جائحة كورونا بأزمة “خانقة” نتيجة انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي انعكس على المبيعات التي تراجعت في بعض الحالات بنسبة تراوحت بين 40-50 % خلال العام الحالي.
وبين أن القطاع يتميز بقوة وفاعلية من حيث حجم العمالة والموظفين، ويسهم بما يقارب 10 بالمئة من إجمالي حجم القطاع التجاري في المملكة.


