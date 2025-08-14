من نحن
ارسل خبرا
watananews@gmail.com
سياسة الخصوصية
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
Search
Lasts News
11:37
الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة
11:33
الامن الأوروبي بين مطرقة أوكرانيا وسندان الشرق الأوسط
11:31
خطأ شائع في استخدام مروحة المنزل قد يكون قاتلا
11:26
ما عنا نيّة .. لاريجاني يثير الجدل بعد منشور باللبناني
10:55
عطا البردويل يعلن ترشحه لانتخابات مجلس النواب بدمياط
10:53
الخصاونة : الملك يعبر عن المواقف الأردنية الثابتة والراسخة الرافضة للتهجير
10:46
انخفاض إجمالي الدين العام إلى 46 مليار دينار بنهاية حزيران
10:39
المومني: هرطقات إسرائيل الكبرى ستتحطم أمام صلابة الأردنيين
10:34
عشائر البرماوي تجدد البيعة للقائد وتدعو لرص الصفوف أمام تصريحات المأزوم نتنياهو
10:31
اتحاد الكرة يثمن قرارات الحكومة الداعمة لمسيرة الكرة الأردنية
Home
رئيسي
الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة
17 ثانية ago
وطنا اليوم:غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، أرض الوطن في زيارة خاصة.
تابعنا على تطبيق نبض
تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:33
الامن الأوروبي بين مطرقة أوكرانيا وسندان الشرق الأوسط
11:31
خطأ شائع في استخدام مروحة المنزل قد يكون قاتلا
11:26
ما عنا نيّة .. لاريجاني يثير الجدل بعد منشور باللبناني
10:55
عطا البردويل يعلن ترشحه لانتخابات مجلس النواب بدمياط
10:53
الخصاونة : الملك يعبر عن المواقف الأردنية الثابتة والراسخة الرافضة للتهجير
10:46
انخفاض إجمالي الدين العام إلى 46 مليار دينار بنهاية حزيران
10:39
المومني: هرطقات إسرائيل الكبرى ستتحطم أمام صلابة الأردنيين
10:34
عشائر البرماوي تجدد البيعة للقائد وتدعو لرص الصفوف أمام تصريحات المأزوم نتنياهو
10:31
اتحاد الكرة يثمن قرارات الحكومة الداعمة لمسيرة الكرة الأردنية
10:26
منظمات أجنبية تحذر: قواعد الاحتلال الجديدة تمنع وصول المساعدات إلى غزة
10:20
أطباء بلا حدود: 40 وفاة بالكوليرا في دارفور خلال أسبوع
10:11
الشعراء تكتب : رسالة ولاء وتأييد إلى جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه العشائر الأردنية كافة والفعاليات الشعبية للملك
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
© 2025 All rights reserved.
تصميم
مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
بني مصطفى تفتتح معرضاً فنياً تشكيلياً للموهوبين في جرش
سياسة الخصوصية
من نحن